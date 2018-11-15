Google встроит мессенджер в карты

Google добавит в Maps встроенный мессенджер, который позволит пользователям общаться с различными организациями, не выходя из сервиса, сообщается в блоге Google.

Связаться с заведениями можно с помощью кнопки в её карточке на Maps. Все сообщения будут храниться в меню слева рядом с разделами «Отзывы» и «Передача данных». Таким образом в Google Maps можно напрямую связаться с магазином или рестораном, чтобы, к примеру, задать вопрос или оставить заказ. Общаться через новый чат смогут только те компании, которые имеют бизнес-аккаунт на картах.

«Нововведение позволит клиентам задавать интересующие вопросы без необходимости совершать звонок. Таким образом, можно, например, заказать торт для мамы прямо в автобусе или спросить у консультанта магазина о наличии своего размера», — комментируют в Google.