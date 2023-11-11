Google удалит миллионы неактивных аккаунтов в конце года

В декабре Google начнет удалять неактивные учетные записи, которыми не пользовались более двух лет. Владельцы таких аккунтов навсегда потеряют доступ к электронной почте, документам, фотографиям и видео, которые находились на удаленном аккаунте.

Перед удалением владельцев заброшенных аккаунтов предупредят, на адрес электронной почты учетной записи и на резервную почту придет соответствующее письмо. Чтобы «реанимировать» учетку пользователю достаточно будет лишь зайти в заброшенный аккаунт. В противном случае он будет удален вместе со всеми хранящимися на нем данными.

Как отмечает Google, это делается в целях безопасности, поскольку в заброшенных учетных записях вероятность наличия двухфакторной авторизации как минимум в десять раз ниже, чем в активных. А это значит, что подобные записи мошенники могут взломать и использовать для чего угодно: от кражи личных данных до распространения нежелательного или даже вредоносного контента.