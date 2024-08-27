Google обжаловал признание недействительным перечисления от своей «дочки» 9,5 млрд рублей

Американская корпорация Google в середине августа подала апелляционную жалобу на определение московского Арбитражного суда, который признал недействительной сделку по перечислению ООО «Гугл» в пользу Google дивидендов в размере 9,5 млрд руб. Жалобу рассмотрят 26 сентября, пишет «Интерфакс».

ООО «Гугл» перечислило дивиденды материнской компании в декабре 2021 года. В начале июля этого года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск конкурсного управляющего ООО «Гугл» Валерия Таляровского о признании недействительным перечисления компанией в пользу Google дивидендов в 9,5 млрд руб. и 500 млн руб. налогов.

Таляровский заявлял, что сделка совершена, чтобы нанести вред кредиторам. Представитель Google опровергал это утверждение.

В конце апреля этого года конкурсный управляющий ООО «Гугл» подготовил 23 иска на 16 млрд руб. к участникам рекламного рынка, в том числе к «Оккам», OMD OM Group, MGCom, ГК «Родная Речь», Group4Media, Риалвеб и другим компаниям.