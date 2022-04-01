Google начала тестирование новой системы таргетинга рекламы Privacy Sandbox

Компания Google начала тестирование своей новой системы размещения таргетинговой рекламы Privacy Sandbox в браузере Chrome — новая система не использует файлы cookie. Разработчики хотят проверить релевантность рекламы с помощью нового API, который позволяет проводить ремаркетинг и измерять количество рекламных кликов без отслеживания поведения пользователя в интернете, сообщил Винай Гоэл, директор по продукту Privacy Sandbox, в блоге браузера.

Google опробует технологию на ограниченном количестве пользователей, прежде чем перейти к внедрению для широкой аудитории. «Мы перейдем к первичным испытаниям с ограниченным числом пользователей бета-версии Chrome как можно скорее», — сказано в сообщении компании.

Позже планируется расширить тестирование до стабильной версии Chrome, тем самым получив доступ к большему числу пользователей. Программа является глобальной и будет доступна по всему миру. Полноценная её версия запустится не ранее второй половины 2023 года.

Обновлённые настройки, которые позволят контролировать участие в тестировании, Google также опробует в ближайшее время. В разделе «Персонализация рекламы на основе браузера» пользователи смогут удалить интересы, оцениваемые браузерами, либо удалить конкретные ресурсы, влияющие на список интересов.

Кроме того, пользователи смогут контролировать оценку рекламы и выбирать способ борьбы со спамом и мошенничеством, чтобы рекламодатели легче обнаруживали ботов.

Инициативу Privacy Sandbox Google представила в августе 2019 года. Тогда компания заявила, что её цель заключается в создании набора открытых стандартов для обеспечения защиты личных данных пользователей в интернете. В рамках инициативы разрабатываются альтернативы cookie-файлам — Topics, Fledge и другие. В феврале этого года Google объявила о планах по созданию инициативы Privacy Sandbox для Android.