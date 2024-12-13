Google Play запретит монетизацию российских приложений

Google Play приостановит проведение платежей за приложения разработчикам с банковскими счетами, зарегистрированными в России. Об этом компания уведомила разработчиков, сообщает Habr.

Так, с 26 декабря станут недоступными внутриигровые покупки и обновления подписок. Все попытки пользователей приобрести платные приложения российских разработчиков будут отклоняться.

В марте 2022 года Google отключил показ рекламы в России, а позже прекратила монетизацию просмотров на YouTube для российских пользователей.

В мае того же года компания запретила российским разработчикам загружать и обновлять платные приложения в Google Play, что лишило их возможности монетизации в России