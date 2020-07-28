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28.07.2020 в 06:10

Google оставляет сотрудников на удаленке ещё на год

200 тысяч человек продолжат работать из дома

Американская корпорация Google приняла решение оставить для сотрудников дистанционный режим работы в ближайший год — до июля 2021 года, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Компания оценила прогнозы по развитию пандемии и приняла решение о продлении дистанционного режима, чтобы облегчить жизнь своих работников. Решение касается почти все штатных сотрудников Alphabet (материнская компания Google) в Индии, Бразилии, США, Великобритании и других странах — их около 200 тыс. человек, а также работающих по контрактам. Удаленный формат даст многим возможность отказаться от дорогостоящей аренды и переехать туда, где снять жилье можно дешевле.

Сундар Пичаи, глава Alphabet (Google):

Я надеюсь, что это поможет вам сбалансировать рабочие вопросы с заботой о себе и своих близких в течение следующих 12 месяцев.

По мнению экспертов, решение компании послужит хорошим примером для других. Российские компании также частично сохраняют удаленные рабочие места. Госдума рассматривает законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат.

Google удаленка
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