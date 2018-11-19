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Google News может прекратить работу в Европе из-за «налога на ссылки»

19.11.2018 в 17:00

Компания не хочет подстраивать свой бесплатный сервис под новые европейские законы 

Google может приостановить работу своего новостного сервиса в Европе из-за принятия так называемого «налога на ссылки», сообщает The Guardian со ссылкой на вице-президента Google по новостным продуктам Ричарда Гринграса.

Введение налога приведёт к тому, что новостные агрегаторы будут обязаны платить СМИ за использование их контента. Поэтому топ-менеджер Google не исключил прекращения работы Google News в странах ЕС, хотя подобный вариант развития событий для компании «нежелателен».

«В Google News нет рекламы. Это не приносящий прибыль продукт. Мы считаем, что это действительно ценный для общества сервис», — заявил вице-президент Google News Ричард Гинграс.

Окончательное решение будет принято после знакомства с финальным текстом закона.

Ранее комитет по законодательству Европарламента одобрил законопроект, по которому интернет-сервисы должны будут платить авторам лицензионный сбор за используемый художественный и новостной контент, а также налог с выручки от реализации цифровых услуг.

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