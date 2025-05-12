Суд обязал Google восстановить доступ к приложению sports.ru в России и СНГ

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск интернет-издания sports.ru, обязав американскую корпорацию Google и ее российскую «дочку» — ООО «Гугл» — восстановить аккаунт, клиентскую запись, мобильное приложение и возможность распространения продуктов sports.ru на всех облачных и цифровых платформах компании, включая Google Play и Workspace. Суд признал недействительным односторонний отказ корпорации от исполнения соглашения о распространении программных продуктов, заключенного с ООО «Спортс.ру». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст судебного решения.

Суд постановил полностью восстановить доступ sports.ru ко всем ключевым сервисам Google, включая платформу разработчиков Play Console, рабочее пространство Google Workspace и цифровой магазин Google Play. Кроме того, компании обязаны обеспечить распространение приложения sports.ru на территории России и стран СНГ.

В случае неисполнения решения суда в течение пяти дней после вступления его в законную силу Google и ООО «Гугл» будут обязаны выплатить спортивному изданию неустойку в размере 100 тыс. руб. в день. Сумма будет удваиваться еженедельно за каждую последующую неделю просрочки. В течение девяти месяцев максимальный размер неустойки не может превышать 10000-кратного размера ежедневно начисляемой неустойки, установленной за первую неделю неисполнения арбитражного решения.

Если решение суда не будет исполнено в течение девяти месяцев с момента его вступления в законную силу, с компаний будет взиматься неустойка в размере 100 тыс. руб. за каждый день просрочки, при этом сумма будет удваиваться каждую неделю без ограничения максимального размера начислений.

Помимо этого, с ответчиков взыскана госпошлина в размере 12 тыс. руб. Суд также постановил вернуть ООО «Спортс.ру» 6 тыс. руб. из федерального бюджета как излишне уплаченную пошлину. Ходатайство Google о прекращении рассмотрения иска было отклонено, арбитраж частично удовлетворил требования истца.

Суммарный долг компании Google перед РФ по административным штрафам достиг двух ундециллионов рублей (единица с 36 нулями) и продолжает расти ежедневно в связи с неуплатой. Возможность возвращения корпорации на российский рынок напрямую зависит от исполнения судебного решения. При этом российская структура компании — ООО «Гугл» — с октября 2023 года признана банкротом и находится в процессе ликвидации.