ЕС вслед за Австралией хочет заставить Google и Facebook платить издателям за новости

Евросоюз намерен заставить крупные технологические компании платить издателям за использование новостей, сообщает Financial Times со ссылкой на депутатов Европарламента, работающих над Законом о цифровых услугах (DSA) и Законом о цифровых рынках (DMA). Они намерены включить в законопроекты опыт Австралии, которая уже предприняла подобный шаг в отношении Google и Facebook.

Поправки включают возможность обязательного арбитража для лицензионных соглашений с правообладателями и требование к IT-компаниям информировать издателей об изменениях в алгоритме оценки новостей на своих сайтах. По словам депутатов, австралийский подход позволяет устранить «острый дисбаланс силы» между издателями и платформами, которые «значительно выигрывают от новостного контента».

Google и Facebook активизировали свои усилия по заключению лицензионных соглашений для новостей в Европе с тех пор, как ЕС в 2019 году пересмотрел свои законы об авторском праве. Изменения дают издателям право на компенсацию за фрагменты контента, которые появляются на онлайн-платформах.

Google, которая в октябре прошлого года пообещала потратить $1 млрд на новостной контент, заявила изданию, что директива ЕС по авторскому праву «направлена на достижение правильного баланса». Facebook от комментариев отказался. Ранее соцсеть также запустила программу сотрудничества с новостнями издателями.

Весной 2020 года правительство Австралии разработало кодекс поведения для участников медиарынка, который обязывает компании, в том числе Google и Facebook, отчислять процент от прибыли в пользу информационных агентств, если они пользуются их контентом. Корпорации не согласились с кодексом. Google пригрозила отключить свою поисковую систему в Австралии. В Facebook заявили, что также отключат пользователям доступ к местным новостям, если закон вступит в силу.