Google выплатит неустойку до 1 млрд рублей при отказе разблокировать YouTube-канал НТВ

Арбитражный суд Москвы обязал Google выплатить телеканалу НТВ (входит в «Газпром-медиа холдинг», ГПМХ) до 1 млрд руб. при отказе разблокировать канал НТВ на YouTube. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе холдинга.

По данным ГПМХ, суд в полном объёме удовлетворил исковые требования НТВ к корпорации Google. Телекомпания требовала разблокировать канал НТВ на YouTube. Суд обязал компанию восстановить доступ к каналу и обеспечить на нём показ контента, а в случае неисполнения решения — взыскать в пользу российского вещателя неустойку.

Как отмечают в холдинге, размер неустойки составляет 100 тыс. руб. в день и еженедельно будет увеличиваться вдвое с условием, что в течение девяти месяцев её суммарный размер не превысит 1 млрд руб., после чего ограничение на предел штрафных выплат снимается. Решение суда подлежит немедленному исполнению корпорацией Google. Неустойка начисляется с даты принятия решения до его фактического исполнения.

В марте YouTube без объяснений причин заблокировал официальные YouTube-каналы ТНТ и НТВ (оба входят в ГПМХ) в более чем 70 странах. НТВ и ООО «ГПМ Развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ, управляет каналом ТНТ) обратились в суд за защитой своих прав и потребовали выплатить неустойку.

Суд удовлетворил требования ГПМ РТВ в октябре, также обязав Google выплатить истцу до 1 млрд руб. при отказе разблокировать канал на YouTube.