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Google создал для бизнеса бесплатное приложение для поиска клиентов

15.11.2018 в 17:00

Бесплатный инструмент способен помочь предпринимателям находить людей в сети

Depositphotos

Корпорация Google разработала новое приложение Google Мой бизнес, которое упростит компаниям процесс поиска клиентов. Бесплатный инструмент способен помочь предпринимателям находить людей в сети и общаться с клиентами через сервисы Google.

Нажав на кнопку «Создать запись» в приложении, предприниматели могут загрузить фотографии, создать предложение или мероприятие и добавить их прямо в профиль компании в сервисах Google. Также можно управлять информацией о компании в разделе «Сведения о компании» и отслеживать, как изменения одновременно появляются в Поиске и на Картах.

В приложении можно смотреть за тем, сколько людей находят компанию и взаимодействуют с ней через профиль в сервисах Google. Кроме того, теперь пользователи приложения могут увидеть всех этих клиентов в одном месте — новом разделе «Клиенты». Там же можно отвечать на отзывы и сообщения аудитории, а также размещать предложения для подписчиков. Приложение будет отправлять уведомления, когда поступят новые запросы от пользователей.

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