Роскомнадзор предложил Google подписать антипиратский меморандум

Роскомнадзор предложил Google присоединиться к антипиратскому меморандуму, который уже подписали другие российские интернет-компании. С ведомством уже общался представитель американской компании Дорон Авни, сообщается на сайте Роскомнадзора.

Одним из ключевых моментов переговоров стало обсуждение ситуации вокруг нарушения компанией требований российского закона по обеспечению фильтрации поисковой выдачи Google от запрещённой в России информации. Ведомство и американская компания обсудили вопросы подключения Google к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС) с перечнем заблокированных в РФ сайтов, локализацию персональных данных российских пользователей и подписание антипиратского меморандума.

По мнению Роскомнадзора, меморандум соответствует механизмам, которые использует Google, так как предполагает удаление ссылок на нелегальный контент из результатов поисковой выдачи по обращению правообладателя.

Напомним, 1 ноября интернет-компании «Яндекс», Mail.Ru Group, Rambler и правообладатели подписали меморандум о сотрудничестве в борьбе с распространением пиратского контента.