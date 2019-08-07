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07.08.2019 в 09:40

Голливудский FaceApp: для съемок второй части «Оно» детей-актеров пришлось «омолаживать»

За два года, прошедшие с премьеры первого фильма, дети слишком выросли

КиноПоиск

Съемочной группе «Оно 2» пришлось прибегнуть к компьютерным технологиям, чтобы «омолодить» излишне повзрослевших детей-актеров. Об этом в своем интервью для SY FY сообщил режиссер обоих проектов Андерс Мускетти.

Действие новой главы происходит через 27 лет после событий первой. В центре сюжета находятся повзрослевшие главные герои, которые смогли в свое время ненадолго усмирить зло.

В картине присутствуют вставки из детства персонажей, для чего и были задействованы актеры первой части. Но за два года все они повзрослели, а исполнитель роли Ричи Финн Вулфард стал слишком высоким.

Также Мускетти рассказал, что Стивен Кинг ознакомился со сценарием второй части, внес несколько правок в черновик, а затем и вовсе вызвался написать новую сцену.

Напомним, совсем недавно «состаривающий» фильтр принес разработчикам FaceApp миллион долларов.

FaceApp Оно
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