Глобальный код успеха: как вывести продукт на мировой уровень и не потерять идентичность

Глобальная экспансия — амбициозная цель, достичь которую удается лишь единицам. Простого выхода на международный рынок недостаточно для успеха. Нужно еще глубокое понимание локальной целевой аудитории, адаптация продукта к специфическим условиям рынка, разработка эффективной коммуникационной стратегии и, что немаловажно, сохранение идентичности бренда. Это задача, требующая комплексного и стратегически выверенного подхода. Как успешно вывести продукт на мировой уровень и не потерять идентичность, Sostav рассказал Эдуард Лебедев, основатель и генеральный директор агентства мобильного маркетинга WakeApp.

Волшебной таблетки нет

Несмотря на то что все больше компаний стремятся выйти на международные рынки, статистика говорит сама за себя: лишь небольшой процент из них добивается успеха за границей. Исследования показывают, что больше 70% попыток выйти на новые рынки не оправдывают ожиданий, а некоторые заканчиваются полным провалом.

При этом есть примеры, когда известные гиганты, завоевавшие мировую арену, не смогли адаптироваться: в Sears, когда-то ведущей компании по продажам по каталогам, не учли рост интернет-торговли. Kodak отверг цифровые технологии, боясь потерять пленочный бизнес. Tower Records, магазин музыки, не справился с переходом к цифровым носителям.

Адаптация продукта или партнерство — что выбрать

В стремлении к глобальному доминированию компании используют различные стратегии освоения международных рынков. Универсального решения не существует. Как правило, успешный результат достигается путем комбинирования нескольких тщательно отобранных подходов, адаптированных к конкретным условиям и целям.

Например, лицензирование и расширение через партнерство. Эта модель позволяет компаниям масштабировать свой бренд и бизнес-модель, используя знания и ресурсы местных партнеров. McDonald’s — яркий пример успешного лицензирования, распространяя свои стандарты и рецепты через франчайзи по всему миру. Аналогично Disney лицензирует своих культовых персонажей для производства широкого спектра товаров, от игрушек до тематических парков, создавая мощное глобальное присутствие.

Еще одна модель — совместные предприятия. Создание совместного предприятия с местной компанией позволяет получить ценные знания о ведении бизнеса, культуре и регуляторных особенностях принимающей страны. General Motors, стремясь проникнуть на китайский рынок в конце XX века, выбрала путь создания совместного предприятия Shanghai Automotive Industry Corp (SAIC), что позволило адаптироваться к местным условиям и требованиям.

Адаптация продукта и маркетинговой стратегии под особенности различных стран — важный фактор успеха. Компания Coca-Cola разработала специальную версию напитка со вкусом зеленого чая для японского рынка, учитывая местные предпочтения и традиции.

Даже глобальные бренды, сохраняя свою основную концепцию, могут адаптировать дизайн и меню своих заведений, чтобы соответствовать местным традициям. Starbucks, выходя на итальянский рынок, предложила более широкий ассортимент выпечки и сладостей, а также создала атмосферу, располагающую к более медленному и размеренному темпу жизни, характерному для итальянской культуры.

Успешные практики

Успешный выход российских компаний на международные рынки — это результат комплексного подхода, основанного на учете специфики зарубежных потребителей и использовании проверенных стратегий. По данным на август 2024 года, за шесть лет число российских компаний, реализующих товары за рубежом, увеличилось на 57%.

Важную роль играет создание инновационных продуктов, примером чего служит группа компаний «Диарси», разработавшая патентоспособные формулы, признанные на международном уровне. Тщательное исследование рынка перед запуском продукции позволяет обнаружить перспективные сегменты, проанализировать конкуренцию и определить оптимальное ценовое позиционирование.

Грамотная ассортиментная политика — еще один фактор успеха. Компания «Экспедиция» продемонстрировала эффективность, обновляя ассортимент на 80% ежегодно, что позволило постоянно предлагать новинки и обеспечивать высокий процент выручки. Эффективное использование цифровых каналов продвижения, таких как социальные сети, таргетированная реклама и E-Commerce, обеспечивает охват целевой аудитории и оптимизацию маркетинговых затрат.

Наконец, продвижение национального бренда посредством высококачественной продукции, представляющей ценность для потребителей, способствует формированию положительного восприятия российских товаров за рубежом.

Анализ данных за период 2015−2021 годов показал, что продвижение национального бренда стимулирует спрос на высокотехнологичную продукцию со стороны иностранных потребителей.

Мобильный маркетинг как инструмент глобального масштабирования

По данным Statista, в 2025 году мобильный трафик доминирует: 66,88% против 31,42% на десктопах. Прогнозируется, что в 2025 году мировые расходы на мобильную рекламу достигнут 402 млрд долларов, что на 11% больше, чем в 2024 году.

В современной цифровой среде, где мобильные устройства стали неотъемлемой частью повседневной жизни, мобильный маркетинг превратился в основной инструмент для успешной глобализации. Он предоставляет беспрецедентную возможность охвата широкой аудитории, обеспечивая эффективный таргетинг, персонализацию коммуникаций и точную оценку результатов маркетинговых усилий на международном уровне.

Мобильный маркетинг предлагает возможность выйти на широкую аудиторию, адаптируя сообщения к конкретным интересам и потребностям пользователей (таргетинг), и обеспечивая персонализированный подход, повышающий вовлеченность. Кроме того, мобильный маркетинг предоставляет эффективные инструменты для отслеживания и измерения результатов, позволяя оптимизировать кампании и максимизировать ROI.

Одним из ярких примеров успешного использования мобильного маркетинга для выхода на мировой уровень стала компания «Prisma Labs», создатель приложения «Prisma», которое предлагает пользователям превращать фотографии в произведения искусства, используя различные художественные фильтры, имитирующие стили известных художников. Приложение стало успешным, в том числе благодаря грамотной стратегии мобильного маркетинга.

Как не раствориться в многообразии культур и сохранить «я» бренда

Прежде всего, необходимо четкое позиционирование: определение границ, целей и принципов бренда. Это служит фундаментом для формирования доверия потребителей — основного элемента долгосрочных отношений. Прозрачность играет критическую роль в этом процессе, обеспечивая открытую коммуникацию о миссии, ценностях и мотивах бренда, делая его понятным и предсказуемым для аудитории.

Одним из наиболее ярких примеров бренда, который не только покорил мир, но и сохранил свою идентичность, стал Nike. Бренд адаптирует свои кампании к локальным особенностям, но никогда не изменяет главной идее: вдохновлять людей на движение и достижение целей.

Последовательность также имеет огромное значение: независимо от выбранного канала коммуникации, все сообщения бренда должны соответствовать его идентичности, миссии и ценностям, создавая единый и узнаваемый образ. Для брендов с богатой историей сохранение связи с прошлым — мощный инструмент для поддержания аутентичности.

Географическая привязка, особенно если она связана с историческим прошлым компании, также играет важную роль, подчеркивая корни бренда.

Важно не только обещать, но и демонстрировать способность выполнять обещанное. Если бренд ставит перед собой социальные, экологические или другие важные цели, необходимо открыто рассказывать о шагах, которые предпринимаются для их достижения. И, конечно, не стоит бояться расширять горизонты, ведь соответствие требованиям потребителей и стремление к росту — естественный процесс развития.