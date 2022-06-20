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20.06.2022 в 06:50

Глобальные IT-компании присоединились к кодексу о противодействии дезинформации

Он займётся борьбой с дипфейками и рекламой, содержащей недостоверную информацию

Профессиональные ассоциации и ведущие интернет- и технологические компании присоединились к Европейскому кодексу по борьбе с дезинформацией в интернете. Документ дополнен с учетом новых технологий и изменений, произошедших за это время на интернет-рынке, пишет «Коммерсант».

Новую редакцию кодекса уже подписали 34 ведущие интернет- и технологические компании, такие как Google, Twitter, Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), TikTok, Vimeo, Microsoft, Adobe, а также профильные ассоциации: Европейская ассоциация коммуникационных агентств, Бюро интерактивной рекламы, Всемирная федерация рекламодателей.

Основными задачами кодекса являются «противодействие инструментам монетизации недостоверной информации», обеспечение прозрачности политической рекламы, а также борьба с фейковым контентом. Отдельное внимание уделено манипулятивным дипфейкам, с которыми власти ЕС собираются бороться комплексно, привлекая профессионалов индустрии.

Именно распространение дипфейков вызывает особую тревогу властей, а также крупных интернет-компаний и интернет-ресурсов. Видеоролики с использованием технологий уже стали использоваться в кино и рекламе, но всё чаще они упоминаются в контексте кампаний по дезинформации. По оценкам Forrester Research, ущерб от мошеннических схем с использованием дипфейков к концу 2020 года составляет около $250 млн.

Некоторые компании уже начали бороться с этим явлением самостоятельно. В частности, Google в начале июня закрыла возможность создавать проекты с использованием ИИ-технологий deepfake на своей платформе для разработчиков Colab.

Компании, подписавшие документ, должны будут в течение шести месяцев ввести меры, устраняющие всю ложную информацию в соцсетях. Участники рынка, которые будут систематически нарушать или не соблюдать требования Кодекса могут получить штрафы до 6% от мирового оборота.

Google Twitter Vimeo TikTok дипфейк
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