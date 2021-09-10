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10.09.2021 в 18:30

Генеральным директором Tinder впервые станет женщина

Ренате Нюборг на должности сменит Джима Ланцоне – он перейдет на позицию CEO в Yahoo

Match Group объявила о новых кадровых назначениях — генеральным директором Tinder стала Ренате Нюборг, первая женщина, которая возглавила дейтинг-сервис с момента его основания в 2012 году. Ранее в компании она занимала должность генерального менеджера в Европе, Ближнем Востоке и Африке — второму по доходам региону мира для бренда.

Ренате Нюборг. Фото: Match Group Inc.

Нюборг приступит к новой должности с 27 сентября — на позиции она сменит Джима Ланцоне, который присоединится к топ-менеджменту Yahoo.

До этого Ренате Нюборг работала в Headspace и Apple, где отвечала за развитие подписок в App Store по всей Европе. В Tinder нового руководителя встретили оптимистично: «На протяжении своей карьеры Ренате демонстрировала проницательность в отношении того, как разрабатывать и продавать мобильные продукты, развивать бизнес по подписке, расширяться на новые рынки и привлекать новых пользователей».

Также в компании отметили, что личное отношение к развитию бреда и понимание его миссии обусловлено тем фактом, что Нюборг познакомилась со своим будущим мужем на платформе сервиса.

Tinder
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