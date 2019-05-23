Глава ЦБ высказалась против запрета микрофинансовых организаций

Микрофинансирование в России нельзя запрещать, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по финансовому рынку, бюджету и налогам, по экономической политике, сообщает «РИА Новости».

Она сообщила, что прекрасно понимает — люди берут микрозаймы не от хорошей жизни, а чтобы протянуть от зарплаты до зарплаты.

Эльвира Набиуллина, глава Центрального банка России: Где-то обсуждалось, что надо запретить, в принципе, микрофинансирование. На наш взгляд, запрещать ни в коем случае нельзя, потому что тогда люди попадут в руки нелегальных кредиторов. Мы ужесточаем регулирование, выводим с рынка, продолжаем выводить недобросовестных игроков, что называется, слабых игроков, по закону ограничиваем стоимость микрозайма.

Она заявила, что работа по предотвращению деятельности нелегальных кредиторов будет продолжена, особенно если в этом будет принимать активное участие население. Например, помогать выявлять и блокировать сайты, на которых рекламируется деятельность нелегальных кредиторов.