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26.02.2020 в 11:10

Глава Disney Боб Айгер покинул свой пост

Новым главой корпорации стал Боб Чапек

Боб Айгер и Боб Чапек

Гендиректор Disney Боб Айгер оставил свою должность. Его место займёт Боб Чапек, отвечавший за развитие продуктов и парков Disney, сообщили в пресс-службе компании.

Айгер останется исполнительным председателем совета директоров до конца 2021 года. По словам Айгера, запуск видеосервиса прошёл успешно и интеграция с 21st Century Fox идёт хорошо, поэтому для Disney наступило оптимальное время для появления нового гендиректора.

Боб Айгер:

В связи с успешным запуском ориентированных на потребителя предприятий и удачным осуществлением интеграции 21th Century Studios я полагаю, что настоящий момент наиболее подходящий для перехода корпорации к новому главе.

Однако Айгер не собирается уходить из компании, он планирует сконцентрироваться на креативной части работы, а реализацию уже утверждённой стратегии оставить преемнику.

Боб Айгер руководил Disney с 2005 года. За это время компания приобрела Marvel, Pixar, Lucasfilm и 21st Century Fox, а также запустила свой стриминговый сервис Disney+.

Disney
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