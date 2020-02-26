Глава Disney Боб Айгер покинул свой пост

Гендиректор Disney Боб Айгер оставил свою должность. Его место займёт Боб Чапек, отвечавший за развитие продуктов и парков Disney, сообщили в пресс-службе компании.

Айгер останется исполнительным председателем совета директоров до конца 2021 года. По словам Айгера, запуск видеосервиса прошёл успешно и интеграция с 21st Century Fox идёт хорошо, поэтому для Disney наступило оптимальное время для появления нового гендиректора.

Боб Айгер: В связи с успешным запуском ориентированных на потребителя предприятий и удачным осуществлением интеграции 21th Century Studios я полагаю, что настоящий момент наиболее подходящий для перехода корпорации к новому главе.

Однако Айгер не собирается уходить из компании, он планирует сконцентрироваться на креативной части работы, а реализацию уже утверждённой стратегии оставить преемнику.

Боб Айгер руководил Disney с 2005 года. За это время компания приобрела Marvel, Pixar, Lucasfilm и 21st Century Fox, а также запустила свой стриминговый сервис Disney+.