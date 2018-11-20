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Глава «Аэрофлота» призвал клиентов не хамить в соцсетях

20.11.2018 в 15:55

Гендиректор компании объяснил, почему лишил бонусной программы главу фонда «Нужна помощь» Митю Алешковского

Depositphotos

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев призвал председателя совета благотворительного фонда «Нужна помощь» Митю Алешковского, которого авиакомпания лишила «платинового» статуса за критику ее руководства в соцсетях, отдавать своим словам отчет и не хамить, сообщает «Коммерсант».

"Люди, которые хамят в соцсетях, они должны понимать, что они будут за это отвечать. У нас был в суде прецедент с одним матершинником, который в суде все проиграл. Нужно вести себя корректно. Мы же не против критики, но надо отдавать себе отчет, что говорите", — сказал Савельев.

В пресс-службе компании уточнили, что «Аэрофлот» лишил Дмитрия Алешковского статуса, а также всех накопленных миль в программе «Аэрофлот Бонус» на основании пункта 7.5 правил программы, который запрещает размещать публикации, содержащие заведомо ложную информацию или порочащие деловую репутацию «Аэрофлота».

Напомним, Алешковский опубликовал в соцсети фотографию приказа гендиректора «Аэрофлота» о запрете сотрудникам использовать в рабочее время мобильные телефоны. Фотографию он сопроводил подписью: «Савельев окончательно головой поехал». После инцидента «Аэрофлот» отключил его от бонусной программы: закрыл его счет и аннулировал платиновый уровень, а также понизил статус карты у его супруги.

В тот же день Алешковский принес извинения в личном сообщении Савельеву и просил вернуть ему и его жене бонусную карту и «решить все споры мирно».

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