Глава «Аэрофлота» призвал клиентов не хамить в соцсетях

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев призвал председателя совета благотворительного фонда «Нужна помощь» Митю Алешковского, которого авиакомпания лишила «платинового» статуса за критику ее руководства в соцсетях, отдавать своим словам отчет и не хамить, сообщает «Коммерсант».

"Люди, которые хамят в соцсетях, они должны понимать, что они будут за это отвечать. У нас был в суде прецедент с одним матершинником, который в суде все проиграл. Нужно вести себя корректно. Мы же не против критики, но надо отдавать себе отчет, что говорите", — сказал Савельев.

В пресс-службе компании уточнили, что «Аэрофлот» лишил Дмитрия Алешковского статуса, а также всех накопленных миль в программе «Аэрофлот Бонус» на основании пункта 7.5 правил программы, который запрещает размещать публикации, содержащие заведомо ложную информацию или порочащие деловую репутацию «Аэрофлота».

Напомним, Алешковский опубликовал в соцсети фотографию приказа гендиректора «Аэрофлота» о запрете сотрудникам использовать в рабочее время мобильные телефоны. Фотографию он сопроводил подписью: «Савельев окончательно головой поехал». После инцидента «Аэрофлот» отключил его от бонусной программы: закрыл его счет и аннулировал платиновый уровень, а также понизил статус карты у его супруги.

В тот же день Алешковский принес извинения в личном сообщении Савельеву и просил вернуть ему и его жене бонусную карту и «решить все споры мирно».