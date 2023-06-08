ФСК и VinEx Media провели охватную кампанию в Московской области

Группа компаний ФСК — один из крупнейших девелоперов России — активно использует наружную рекламу в Москве и Московской области. Ставя перед собой задачу пробиться сквозь рекламный клаттер, ФСК экспериментирует с рекламными стратегиями, адресной программой, способами закупки и размещения наружной рекламы. Так, в майской кампании бренд сделал ставку на новое пакетное предложение от компании VinEx Media.

Специалисты VinEx Media сформировали пакет более чем из 300 рекламных поверхностей различного формата, которые охватили свыше 30 городов и трасс Московской области. Кроме того, пакетное размещение позволило не только построить широкий охват, но и сформировать так называемые «кластеры», при которых конструкции одного бренда расположены максимально близко друг к другу и формируют «серийное» размещение постеров.

Александр Лебедев, директор по маркетингу ГК ФСК: На текущем рынке важна не столько конкуренция с другими застройщиками, но конкуренция за внимание клиентов в целом. Не «share of purse», а «share of mind», ведь в борьбе за внимание потребителя список наших оппонентов широк: от телеком-операторов до представителей автопрома. Именно поэтому я верю в стратегию кластерного размещения: зоны охвата из 3−5 щитов максимально близко друг к другу. Конечно, можно говорить и о снижении частот, но тут важно оперировать реальными контактами, теми, которые смогли достичь поставленной цели и пробиться сквозь информационный шум, а не просто потенциальными OTS. При таких вводных размещение с высокой плотностью становится максимально эффективным.

«Я рад, что ГК ФСК выбирает наружную рекламу как один из приоритетных каналов коммуникации в Московском регионе. Для нас важно получать обратную связь от клиентов. Это помогает формировать эффективные решения, которые оптимизируют стоимость кампании и охватывают новую целевую аудиторию в регионе», — комментирует генеральный директор VinEx Media Дмитрий Цибисов.