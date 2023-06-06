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06.06.2023 в 11:58

Студия Хаяо Миядзаки не будет рекламировать новое аниме режиссёра

О проекте больше не появится никакой информации до его релиза

Японская анимационная студия Ghibli не планирует выпускать трейлеры и рекламные материалы к последнему фильму мультипликатора Хаяо Миядзаки «Как поживаете?». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Ведущий продюсер Ghibli Тошио Судзуки заявил изданию, что об аниме не появится никакой официальной информации до момента его выхода в кинотеатрах. Он подчеркнул, что решение не рекламировать проект обсуждала вся команда студии Миядзаки.

«Есть один американский фильм, он выходит этим летом примерно в то же время [что и «Как поживаете?»]. Они [создатели проекта] выпустили друг за другом три трейлера. Если вы посмотрите их, то сразу узнаете всё, что произойдёт в этом фильме», — прокомментировал решение студии Судзуки, добавив, что есть люди, которые не захотят идти в кинотеатры после просмотра трейлеров.

Полнометражный мультфильм Миядзаки «Как поживаете?» выйдет 14 июля. В основе его сценария — одноимённая книга японского писателя Есино Гэндзабуро, опубликованная в 1937 году. Это история взросления 15-летнего мальчика, переживающего смерть отца. Ранее отмечалось, что проект станет последней работой 82-летнего Миядзаки.

В конце мая российская Russian World Vision стала эксклюзивным правообладателем библиотеки анимации студии Ghibli, в которую в том числе входят 10 фильмов Хаяо Миядзаки. Компания приобрела все виды прав и планирует реализовать их на территории России и стран СНГ, включая кинотеатральные перевыпуски.

Ghibli Хаяо Миядзаки
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