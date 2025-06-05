Генпрокуратура признала Британский совет нежелательной организацией в России

Генеральная прокуратура признала международную организацию Великобритании The British Council (Британский совет) нежелательной на территории России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Как отметили в Генпрокуратуре, структура, заявляющая о своей независимости, на деле действует в рамках внешнеполитических интересов Лондона, подотчетна британскому парламенту и финансируется МИД Великобритании.

«Прикрываясь образовательной и культурной деятельностью, организацией различных просветительских мероприятий, под предлогом обучения английскому языку, на самом деле участники совета продвигают долгосрочные британские интересы и ценности в сфере образования, культуры и молодежной политики», — сказано в заявлении.

В числе претензий к деятельности совета — пропаганда ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистской организацией и запрещено), дискредитация государственной политики России, а также попытки разрушения российской идентичности в странах постсоветского пространства. Кроме того, Генпрокуратура обвинила совет в создании «сети агентов британского влияния» и поддержке антироссийских сообществ в странах Балтии.

Несмотря на то, что организация прекратила работу в России еще в 2018 году по требованию МИД РФ в ответ на высылку российских дипломатов из Лондона после «дела Скрипалей», в 2024 году ФСБ обвинила совет в причастности к вербовке украинских беженцев в Великобритании с целью получения разведывательной информации.

Решение Генпрокуратуры последовало за инициативой комиссии Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств, которая в августе 2024 года предложила запретить деятельность British Council в рамках нового законодательства, распространяющегося на иностранные государственные организации.

Британский совет является одним из соорганизаторов международного экзамена по английскому языку IELTS (International English Language Testing System). С 2022 года проведение этого тестирования на территории России приостановлено.