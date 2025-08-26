Генпрокуратура потребовала изъять активы владельца Calve и «Кириешек»

Генпрокуратура России подала иск в Тверской суд Москвы с требованием изъять активы миллиардера Дениса Штенгелова, который владеет группой компаний «КДВ» (бренды «Бабкины семечки», «Балтимор», «Яшкино», «Кириешки», Calve). Об этом сообщает ТАСС.

Иск был подан по поручению генпрокурора Игоря Краснова 22 августа и принят к производству 25 августа. Заседание по делу еще не назначили.

Стоимость ГК «КДВ» оценивается в 500 млрд руб. Около 79% акций группы принадлежит Денису Штенгелову. Он также является бывшим совладельцем кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» и владельцем сети супермаркетов «Ярче!», пишет РБК.

Денис Штенгелов — гражданин Австралии, его отец Николай — гражданин Украины. По данным Генпрокуратуры, Денис снабжал украинские вооруженные формирования продовольствием и другими товарами, а Николай, являясь владельцем крупных аграрных предприятий на Украине, с 2014 года оказывал финансовую помощь украинской стороне и образовал военизированное подразделение, которое влилось в формирования «Азов», «Айдар» и «Днепр-1» (признаны в РФ террористическими и запрещены).

Генпрокуратура просит суд наложить арест на акции и доли «КДВ» и еще 57 компаний, которые входят в группу, а также арестовать движимое и недвижимое имущество Штенгеловых, запретить им открывать банковские счета и установить им временные ограничения на выезд за пределы России.