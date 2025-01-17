Гений двойственности: тропы славы Дэвида Линча

Незадолго до своего 79-летия умер Дэвид Линч — четырехкратный номинант на премию «Оскар», режиссер фильмов «Синий бархат», «Малхолланд Драйв», «Дикие сердцем», «Шоссе в никуда» и драматического сериала «Твин Пикс». Корреспонденты Sostav вспоминают самые знаковые работы мастера.

Революционер кинематографа

Дэвид Линч родился 20 января 1946 года в небольшом американском городе Мизула, штат Монтана. Когда ему было девять лет, семья переехала в штат Айдахо. Тамошняя пастораль американской провинции 1950-х оставила заметный след в творчестве режиссера, послужив декорациями для многих его работ.

В детстве Линч был образцовым учеником и бойскаутом, обнаружившим в себе способности к рисованию. В подростковые годы сохранить рвение к учебе не удалось, чего нельзя сказать о страсти к искусству. Среди кумиров Линча были британский художник-экспрессионист Фрэнсис Бэкон и американский живописец Эдвард Хоппер. В дальнейшем именно из живописи и рисунка вырастут фильмы режиссера.

При содействии художника Бушнелла Киллера Линч поступил в Пенсильванскую академию искусств в Филадельфии, где он занимался живописью, скульптурой и фотографией. Временная столица США обнажила в душе Линча природу двойственности: на удовольствие от ремесла и молодости наслоился городской упадок с тоской, страхом и насилием. К тому же первое время он жил напротив морга, а в подвале своего дома исследовал разлагающиеся трупы птиц и мышей.

Дэвид Линч: Филадельфия — возможно, мое самое большое вдохновение.

В 1967 году была выпущена дебютная работа Дэвида Линча — анимационный короткометражный фильм «Шестеро заболевают», который можно воспринимать как оживший холст. Короткометражка «Бабушка» стала для начинающего творца путевкой в большой кинематограф. На фоне создания этой картины Линч принял участие в конкурсе на получение стипендии Американского института кино (American Film Institute).

Словно выбравшись из склепа на яркий солнечный свет, в 1970 году вместе с женой и дочерью Линч переехал в Лос-Анджелес. Там он начал работу над своим полнометражным дебютом — фильмом ужасов «Голова-ластик». Из-за нехватки финансирования он вышел на экраны лишь в 1977 году, став любимой картиной Стэнли Кубрика.

Затем последовал фильм «Человек-слон» (1980), основанный на биографии знаменитого британца XIX века Джозефа Меррика. Картина, где главные роли исполнили Энтони Хопкинс и Джон Хёрт, получила восемь номинаций на премию «Оскар».

Экранизация эпического научно-фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна» не увенчалась успехом и подверглась критике как со стороны публики, так и кинематографистом. Несмотря на подобный коммерческий провал, кинопродюсер Дино Де Лаурентис поддержал выход следующей картины — триллера «Синий бархат». Этот фильм занял одно из ключевых мест в карьере режиссера. В нем Линч вновь продемонстрировал традиционную для него двойственность фасада жизни, противопоставив на экране демоническое зло и благодетель, вожделение и целомудрие. Тем не менее хваленый и ругаемый «Синий бархат» был отвергнут Венецианским кинофестивалем.

В 1990-м Линч снял гротескное роуд-муви «Дикие сердцем», получившее «Золотую пальмовую ветвь». В том же году стартовал настоящий культурный феномен, совершивший революции на телевидении — первый в карьере Линча драматический телесериал «Твин Пикс». «Кто убил Лору Палмер?», — этот вопрос будоражил не одно поколение зрителей. Спустя два года вышел приквел сериала — «Твин Пикс: Сквозь огонь».

После был психоделический хоррор «Шоссе в никуда» (1997), седьмой полнометражный фильм режиссера, и прямолинейная «Простая история» (1999). Психологический триллер «Малхолланд Драйв» (2001) принес Линчу приз за лучшую режиссуру Каннского кинофестиваля. Последняя полнометражная работа автора — «Внутренняя империя» (2006) — получила противоречивые отзывы критиков.

В России Дэвид Линч открыл несколько своих выставок, а в 2014 году облился ледяной водой в рамках Ice Bucket Challenge и предложил Владимиру Путину поучаствовать во флешмобе. В 2017-м он лично пригласил российских зрителей в кино на повторный показ своих фильмов, приуроченный к выходу третьего сезона «Твин Пикс». В том же году Дэвид Линч объявил о завершении своей карьеры.

Новость о смерти Дэвида Линча в социальных сетях опубликовала его семья, не указав дату смерти. Летом 2024 года он сообщал, что страдает от эмфиземы легких — заболевания дыхательных путей.

Реклама становится артхаусом

Линч оставил след и в рекламной отрасли. Режиссер, известный своими культовыми фильмами и сериалами, внес революционный подход в рекламную индустрию. Его ролики вызывают яркие эмоции и заставляют задуматься над содержанием. Интересно, что режиссер снял первый ролик в 1967 году. Им стала реклама таблеток от головной боли Anacin. Этот проект снят в рамках его экспериментов с формой и содержанием, когда он только начинал свою карьеру в кино. Тогда ролик не стал коммерчески успешным, но он стал важной частью раннего творчества Линча и продемонстрировал его склонность к созданию необычных и запоминающихся визуальных образов.

Фирменный стиль Линча

Рекламные работы Линча отличает несколько ключевых элементов:

Сюрреализм: Мрачные, абстрактные образы, которые одновременно завораживают и тревожат.

Нестандартный сюжет: Нарратив часто нелинеен и больше напоминает сон, чем традиционный рекламный ролик.

Визуальная выразительность: Яркие образы, внимание к деталям и мощная игра света.

Звездный состав: В его роликах снимаются актеры, чье присутствие усиливает эффект восприятия.

Социальные темы: Даже реклама может поднимать важные вопросы, например, экология или семейные ценности.

Запоминающиеся ролики Линча

Первый успех режиссера в рекламной индустрии произошел в 1988 году, когда он снял рекламу для Calvin Klein Obsession. Линч вдохновился текстами Хемингуэя и Фицджеральда, создав образы, напоминающие фрагменты его фильмов. В кампании приняли участие Бенисио Дель Торо и Хизер Грэм.

В 1991 году Линч создал мрачный социальный ролик, призывающий жителей Нью-Йорка не мусорить, чтобы избежать нашествия крыс. Используя черно-белый видеоряд, звуковые эффекты и ужасающие визуальные образы, режиссер вызвал смешанные отзывы: одни критики посчитали ролик слишком пугающим для общественного обращения, другие отметили его оригинальность.

В 1993 году Линч снял экспериментальный ролик для Adidas, продемонстрировав новаторский подход к форме в рекламе.

Интересен также рекламный проект для производителя пасты Barilla. Здесь Линч отказался от характерного для него стиля, но пригласил Жерара Депардье в главную роль.

В 1997 году Линч снял необычный для своей категории ролик для теста на беременность Clearblue. Напряженная атмосфера, светотени и игра эмоций героини сделали рекламу необычной для своей категории.

Знаковым стал ролик для PlayStation 2 «Третье место» (2000), в котором воплотился психоделический сюрреализм Линча. Абсурдные ситуации, странные персонажи и отсылки к «Твин Пиксу» превратили рекламу в культовое явление.

Режиссер продолжал эксперименты с люксовыми брендами. В 2010 году он снял для Christian Dior 16-минутный фильм Lady Blue Shanghai, где объединил моду, мистику и кинематограф.

В 2014 году Линч представил ролик для Christian Louboutin, посвященный созданию культового красного лака для ногтей. Здесь режиссер использовал фантастические образы, сложную архитектуру и визуальные эффекты, подчеркивая элегантность бренда.

Дэвид Линч доказал, что реклама может быть не просто инструментом продаж, но и принимать необычные и даже неоднозначные формы. Он переосмыслил привычные форматы, оставив зрителям пространство для размышлений. Его работы — вызов традициям, и в то же время они служат примером того, как креативные идеи могут неожиданно трансформироваться и переплетаться.

Мирон Малафай, Олег Кирин