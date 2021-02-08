Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+1
Обновление
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
08.02.2021 в 08:00

Генеральный продюсер «Okko театра» заявил о возможном закрытии проекта

Затем Вырыпаев отказался от своих слов

Генпродюсер «Okko театра» Иван Вырыпаев заявил о возможном закрытии проекта и своем увольнении. Причиной тому драматург назвал непростые отношения с властями, сообщает РБК.

По словам Вырыпаева, у проекта нет будущего. Его идея заключалась в том, что спектакли проходят в офлайн-режиме на сцене, а затем с этими же актерами должны были выходить киноверсии спектаклей. Этот жанр отличается от спектаклей, которые сняли на камеру, а затем показывают в видеоформате.

Как рассказал Вырыпаев, у него все меньше и меньше связей с российским государством в общем и с Министерством культуры в частности.

Иван Вырыпаев:

Я, друзья, нахожусь в очень сложной ситуации по отношению к «Okko театру», в связи со всеми моими политическими деятелями меня отовсюду увольняют, в том числе и из «Okko театра». «Okko театр» у нас, скорее всего, закрывается так же, как и все остальные мои деятельности.

Rambler Group создала театральное продюсерское бюро «Okko Театр» еще в конце 2019 года. Подразделение участвует в создании в Москве и за рубежом спектаклей для онлайн-кинотеатра. В Okko указали на проектный характер работы с продюсером и невозможность его увольнения. Позднее Вырыпаев и сам отказался от слов про увольнение из компании «Okko театр», пояснив, что «выдал свое предположение за реальность».

Ранее Вырыпаев обратился с открытым письмом в поддержку режиссера Кирилла Серебренникова, где призвал всех деятелей российской культуры отказать в каком-либо содействии президенту России Владимиру Путину. Обращаясь к коллегам, Вырыпаев заявил, что арест Серебренникова «снова останется безнаказанным для той власти, которая управляет сегодня Россией».

Театр okko проект
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.