Генеральный продюсер «Okko театра» заявил о возможном закрытии проекта

Генпродюсер «Okko театра» Иван Вырыпаев заявил о возможном закрытии проекта и своем увольнении. Причиной тому драматург назвал непростые отношения с властями, сообщает РБК.

По словам Вырыпаева, у проекта нет будущего. Его идея заключалась в том, что спектакли проходят в офлайн-режиме на сцене, а затем с этими же актерами должны были выходить киноверсии спектаклей. Этот жанр отличается от спектаклей, которые сняли на камеру, а затем показывают в видеоформате.

Как рассказал Вырыпаев, у него все меньше и меньше связей с российским государством в общем и с Министерством культуры в частности.

Иван Вырыпаев: Я, друзья, нахожусь в очень сложной ситуации по отношению к «Okko театру», в связи со всеми моими политическими деятелями меня отовсюду увольняют, в том числе и из «Okko театра». «Okko театр» у нас, скорее всего, закрывается так же, как и все остальные мои деятельности.

Rambler Group создала театральное продюсерское бюро «Okko Театр» еще в конце 2019 года. Подразделение участвует в создании в Москве и за рубежом спектаклей для онлайн-кинотеатра. В Okko указали на проектный характер работы с продюсером и невозможность его увольнения. Позднее Вырыпаев и сам отказался от слов про увольнение из компании «Okko театр», пояснив, что «выдал свое предположение за реальность».



Ранее Вырыпаев обратился с открытым письмом в поддержку режиссера Кирилла Серебренникова, где призвал всех деятелей российской культуры отказать в каком-либо содействии президенту России Владимиру Путину. Обращаясь к коллегам, Вырыпаев заявил, что арест Серебренникова «снова останется безнаказанным для той власти, которая управляет сегодня Россией».