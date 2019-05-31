Генеральный директор АО «Аргументы и факты» возглавил ГИПП

30 мая на заседании правления Союза Предприятий печатной индустрии новый президентом был выбран генеральный директор АО «Аргументы и факты» Руслан Новиков.

Руслан Новиков родился в Москве в 1975 году. В 1997 году он окончил юридический факультет МГУ, потом стал кандидатов экономических наук. После окончания университета работал на руководящих позициях в компаниях банковского, производственного, строительного, торгового и инвестиционного бизнеса.

В составе совета директоров он работает с апреля 2014 года. В декабре 2014 был назначен генеральным директором издательского дома «Аргументы и факты». Является членом правления Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП) и президиума Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму (Ростуризм).

В 2016 году был объявлен лауреатом премии «Медиа-менеджер России-2016» в номинации «Печатные СМИ» категории «Федеральные печатные медиа».

Сергей Моисеев, экс-президент СППИ ГИПП председатель Совета директоров ОАО «Подольская фабрика офсетной печати»: Я покидаю пост президента ГИПП с чувством выполненного долга. За эти семь лет мы сделали все возможное для того, чтобы стабилизировать нашу отрасль: объединили различные звенья издательско-полиграфической цепочки, реализовали многие индустриальные проекты, помогали, как могли, и издателям, и распространителям, и бумажникам. Но до сих пор издатели сталкиваются со многими проблемами, как экономического, так и организационного характера. И я надеюсь, что новый президент сможет привнести на рынок новые идеи и укрепить доверие между коллегами. Уверен, что с Русланом Новиковым ГИПП получит новый импульс и сохранит статус уважаемой общественной организации.

Елена Шитикова, исполнительный директор СППИ ГИПП: Руслан Юрьевич — фигура в отрасли очень заметная. На протяжении нескольких лет мы наблюдали за его работой в качестве генерального директора ИД «Аргументы и факты». Это серьезный опыт, который дал возможность быть в курсе всех тонкостей и нюансов издательской и сопутствующих отраслей. Ему знакомы проблемы медиасообщества, его запросы и стремления. Поэтому мы верим, что с приходом Руслана Юрьевича многие задачи, волнующие рынок, будут решены.