Глава «дочки» General Motors по выпуску беспилотных такси покинул компанию

Глава Cruise — подразделения General Motors (GM) по эксплуатации роботакси — Кайл Вогт уволился из компании, сообщает Reuters. До этого топ-менеджер принёс извинения сотрудникам за проблемы компании, которая в данный момент проходит проверку регуляторов после аварии с участием одного из роботакси.

В электронном письме Вогт отметил, что последние десять лет в компании «были потрясающими», и что «Cruise только начинает жить, а впереди у него — великое будущее». Кроме того, он взял на себя ответственность за «ситуацию, в которой оказался Cruise», отметив, что «необходимо удвоить усилия в вопросах безопасности, прозрачности и участия сообщества».

На прошлой неделе Cruise отменил все поездки беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования на время проведения независимой проверки их безопасности. 2 октября в Сан-Франциско произошла авария, в которой автомобиль Cruise наехал на пешехода, сбитого другой машиной. По информации San Francisco Chronicle, компания якобы скрыла часть видеозаписи происшествия от властей.

Как пишет TechCrunch, гендиректор GM Мэри Барра заявила, что президентом и техническим директором Cruise назначен Мо Эльшенави, занимавший ранее пост вице-президента по разработкам данного подразделения.

В 2013 году Вогт создал стартап Cruise. Через три года его купила GM. За годы работы над технологиями беспилотного вождения корпорация привлекла миллиарды долларов от крупных компаний, в их числе — Honda, Microsoft, Softbank Vision Fund, Walmart, T. Rowe и самой GM. В середине 2022 года Cruise получил разрешение на запуск роботакси в Сан-Франциско.