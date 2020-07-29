GeekBrains и Digital MBA запустят курс по «результативным переговорам»

Образовательный сервис GeekBrains совместно с Digital MBA от Mail.ru Group запустит курс по «результативным переговорам». Первый поток начнет учиться 18 августа, рассказали Sostav представители GeekBrains.

Обучение стоит 29 990 рублей и длится три с половиной месяца. В GeekBrains обещают, что студенты после курса смогут «убедительно аргументировать свою позицию, готовиться к переговорам с высокими ставками и выигрывать их, подстраиваться под собеседников и добиваться своих целей».

Программу разработали для руководителей, предпринимателей, менеджеров по продажам и закупкам. «Участники освоят техники, которые дадут нужный результат в диалоге, при этом помогут сохранить хорошие отношения с собеседником», — говорят в GeekBrains.

Студенты пройдут курс с помощью вебинаров-практикумов, в которые входят обсуждение и работа в группах. Также предполагается интерактивный формат баттлов.

Преподавателем курса будет Нина Афонина, бизнес-тренер в Samolov Group и InProfiCo и коммерческий директор Aim Career CG. Среди ее клиентов — Mail.ru Group, HeadHunter Group, ABBYY, «ОТП-банк», «Национальная медиа группа», «Транснефтьэнерго», Mascotte.

Ранее GeekBrains запустил набор на курс «директор по интернет-маркетингу». Обучение длится семь месяцев и стоит 192 тыс. рублей.