Немецкая Gebr. Heinemann продала доли в бизнесе duty free в России

Немецкая компания Gebr. Heinemann, один из крупнейших мировых операторов беспошлинной торговли, продала свои доли в двух кипрских компаниях, которые управляли магазинами duty free в московских аэропортах Домодедово и Шереметьево. Активы приобрел азербайджанский предприниматель Араз Мехдиев, бывший совладелец группы «Киевская площадь», еще в апреле 2024 года, выяснил РБК. Ранее о сделках не сообщалось.

Gebr. Heinemann пришла в Россию в 2007 году, начав развивать свои магазины в аэропорту Домодедово. В нем компания стала крупнейшим оператором duty free через ООО «Трэвел Ритейл Домодедово», учредителем которого выступает кипрская фирма Rubis Holdings Limited. По данным ФТС на февраль 2025 года, российская компания была крупнейшим оператором точек беспошлинной торговли на территории Домодедово. Магазины работают под брендом Sky Duty Free.

В Шереметьево магазины беспошлинной торговли Gebr. Heinemann развивала с 2009 года. В 2013 году компания совместно с аэропортом (АО «МАШ») создала предприятие АО «Империал Дьюти Фри». До этого под контроль немецкого оператора перешел старейший российский оператор магазинов duty free — компания «Аэроферст». В 2012 году Gebr. Heinemann приобрела долю «Аэрофлота» в совместном предприятии с ирландским оператором Aer Rianta International.

Весной 2024 года Gebr. Heinemann перестала быть акционером фирмы Rubis Holdings Limited. По состоянию на конец 2023 года зарегистрированная на Кипре компания по-прежнему оставалась владельцем 100% ООО «Трэвел Ритейл Домодедово». В Rubis Holdings Limited немецкому оператору на момент сделки принадлежало 50%.

В апреле 2024 года Gebr. Heinemann также вышла из капитала другой зарегистрированной на Кипре фирмы — Jullianita Limited, где ей принадлежало 50%. Компания — совладелец АО «Империал Дьюти Фри». В 2020 году Jullianita Limited принадлежала 41,6% АО «Империал Дьюти Фри». Как пишет РБК, основным акционером общества в отчетности компании указан сам аэропорт Шереметьево, а данные о владельцах за более поздние периоды в документации не раскрывались.

В пресс-службе аэропорта РБК пояснили, что на текущий момент АО «МАШ» принадлежит 58,4% оператора duty free, а у Jullianita Limited по-прежнему 41,6%. Информация о бенефициарах последней в АО «МАШ» отсутствует.

Ранее сообщалось, что в 2023 году магазинам duty free на Дальнем Востоке удалось выйти из убытков. Так, доходы оператора duty free в аэропорту Владивостока — ООО «Фри трейд Владивосток» — увеличились с 33,7 млн руб. в 2022 году до почти 109 млн руб. в 2023-м. Чистая прибыль компании составила 11,5 млн руб., тогда как в 2022 году был убыток в размере 335 тыс. руб.