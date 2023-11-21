Павел Воля и Ляйсан Утяшева нашли жар-птицу в ролике «Газпромбанка»

«Газпромбанк» запустил кампанию с актёром, телеведущим, стендапером Павлом Волей и его супругой, заслуженным мастером спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшевой. Об этом Sostav рассказали представители банка.

В рекламном ролике уже полюбившаяся пара — Павел Воля и Ляйсан Утяшева — оказываются в сказочном лесу, где среди деревьев высматривают жар-птицу. Так, герои предлагают новым клиентам принять участие в акции с «волшебным» кешбэком за покупки на маркетплейсах и в супермаркетах.

Анастасия Смирнова, исполнительный вице-президент-начальник департамента коммуникаций и маркетинга «Газпромбанка»: Мы выбрали жанр современной сказки неслучайно. Ведь знакомые с детства сюжеты и народная мудрость актуальны всегда. Жар-птица по сценарию дарит карту с символом своего пера, которое приносит удачу и исполняет мечты. Сюжет подсказывает — всё можно изменить к лучшему с надёжным, стабильным банком-помощником. А уже знакомые амбассадоры — Павел и Ляйсан — помогают создавать домашнюю, семейную тональность, атмосферу доверия и тепла.

Павел Воля, российский телеведущий, актёр, стендапер: С «Газпромбанком» у нас уже довольно большой опыт сотрудничества. Интересно и приятно было поучаствовать вместе с Ляйсан в новой креативной истории, которая вызывает ассоциацию с доброй русской сказкой. При этом ролик несёт в себе современное звучание: карта — это тот удобный инструмент, которым мы пользуемся каждый день. А если по ней можно получать такой повышенный кешбэк — это вдвойне приятно.

Рекламный ролик транслируется на 19 российских телеканалах, в числе которых «Первый канал», «Россия 1», СТС, «Dомашний», РБК, ТНТ и другие, а также в диджитал-каналах и социальных сетях банка.

Состав творческой группы

Fan Production (продакшн)

Режиссёр: Сергей Рамз

«Газпромбанк» (клиент)

Исполнительный вице-президент-начальник департамента коммуникаций и маркетинга: Анастасия Смирнова

Заместитель начальника департамента коммуникаций и маркетинга: Елена Коссо

Управляющий директор департамента коммуникаций и маркетинга: Николай Коротков

Начальник центра видеопроизводства и спецпроектов: Григорий Гайдо

Руководитель проекта центра видеопроизводства и спецпроектов: Татьяна Павленко

Руководитель проекта центра видеопроизводства и спецпроектов: Игорь Мелузов