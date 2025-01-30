«Газпром-Медиа» вошел в топ-10 самых посещаемых экосистем

«Газпром-Медиа Холдинг» поднялся с 12 на седьмое место в списке медиахолдингов по числу ежемесячных активных пользователей (MAU) онлайн-сервисов. В компании связали это с ростом аудитории Rutube и PREMIER, сообщает РБК со ссылкой на данные Mediascope.

Показатель MAU на конец прошлого года оставил 80,7 млн человек, это ровно две трети населения России старше 12 лет. За год аудитория Rutube выросла на 65%, а сервиса PREMIER — на 52%. Вместе с тем в течение года росла аудитория и других интернет-площадок холдинга.

«Для нас это планомерный рост, который наблюдался на протяжении всего года, — отметила директор департамента по исследованиям «Газпром-Медиа Холдинга» Дарья Пугачева.

Первое и второе место в списке с небольшим отрывом разделяют Google и «Яндекс» — по отдельности их сервисами пользуются чуть более 100 млн россиян. В топ-10 также вошли сервисы VK , Meta (признана в России экстремистской и запрещена), мессенджер Telegram, цифровые сервисы «Сбера», маркетплейсы Wlidberries и «Озон», а также портал «Госуслуги».