«Газпром-медиа Развлекательное телевидение» инвестирует в киберспорт

«Газпром-медиа Развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ, входит в холдинг «Газпром-медиа») инвестирует в компанию SECTOR ESPORTS, которая специализируется на создании и проведении киберспортивных турниров и создании контента для индустрии.

Первым проектом компании станет мультидисциплинарный турнир с одноименным названием SECTOR. Организаторами проекта выступают Марк Авербух (создатель и экс-организатор турниров серии EPICENTER) и Николай Горелый (основатель фестиваля GEEK PICNIC).

Для ГПМ РТВ развитие новых перспективных направлений является частью стратегии по поиску новых бизнесов. Поэтому поддержка SECTOR ESPORTS стала логичным шагом в реализации данного направления. «Нам интересен киберспорт не только в рамках синергии с основным бизнесом группы, но и в рамках развития стратегии венчурных инвестиций», — комментирует Галина Дегтярева, руководитель инвестиционно-аналитического отдела «Газпром-медиа Развлекательное телевидение».

Мероприятие SECTOR пройдет в сентябре 2019 года и, по оценкам организаторов, соберет на одной площадке сильнейшие киберспортивные коллективы и около 20 000 поклонников киберспорта. Концепция Чемпионата предполагает киберспортивный и развлекательный формат с отдельными зонами-сценами под каждую из игр и главной сценой для проведения центральных матчей фестиваля.

Главными дисциплинами фестиваля станут DOTA 2 & CS: GO. Данные игры — самые востребованные на территории стран СНГ и обладают всей необходимой инфраструктурой для проведения широкомасштабных отборочных туров в интернете и огромной аудиторией. Кроме этого, посетителей фестиваля будут ждать турниры по вспомогательным дисциплинам, среди которых PUBG, Fortnite, Overwatch, Hearthstone, World of Tanks, Artifact, Gwint и другие популярные игры. Также на Чемпионате будут работать отдельные зоны с играми в формате VR (виртуальной реальности), пройдут соревнования по консольным и мобильным играм.

«Интерес к киберспорту со стороны ГПМ РТВ — важный шаг в развитии этого молодого, но уже популярного, направления в России. Фестиваль охватит новую аудиторию и продемонстрирует привлекательность и массовость киберспорта. Каждый посетитель примет участие во множестве турниров, найдет единомышленников и друзей, увидит матчи профессионалов и, конечно же, отлично проведет время», — говорит создатель и экс-организатор турниров EPICENTER Марк Авербух.

«По данным SUPER DATA, до 80% непрофессиональных игроков хотели бы попробовать свои силы в турнирах. Рынок по разным оценкам во всем мире демонстрирует рост в 20−35% ежегодно, и мы увидели отличную возможность в него войти с форматом, который успешно развивается в странах Западной Европы», — комментирует один из основателей проекта Николай Горелый.