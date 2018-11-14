«Газпром-медиа Развлекательное телевидение» инвестирует в киберспорт

«Газпром-медиа Развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ, входит в холдинг «Газпром-медиа») инвестирует в компанию SECTOR ESPORTS, которая специализируется на создании и проведении киберспортивных турниров и создании контента для индустрии.
Первым проектом компании станет мультидисциплинарный турнир с одноименным названием SECTOR. Организаторами проекта выступают Марк Авербух (создатель и экс-организатор турниров серии EPICENTER) и Николай Горелый (основатель фестиваля GEEK PICNIC).
Для ГПМ РТВ развитие новых перспективных направлений является частью стратегии по поиску новых бизнесов. Поэтому поддержка SECTOR ESPORTS стала логичным шагом в реализации данного направления. «Нам интересен киберспорт не только в рамках синергии с основным бизнесом группы, но и в рамках развития стратегии венчурных инвестиций», — комментирует Галина Дегтярева, руководитель инвестиционно-аналитического отдела «Газпром-медиа Развлекательное телевидение».
Мероприятие SECTOR пройдет в сентябре 2019 года и, по оценкам организаторов, соберет на одной площадке сильнейшие киберспортивные коллективы и около 20 000 поклонников киберспорта. Концепция Чемпионата предполагает киберспортивный и развлекательный формат с отдельными зонами-сценами под каждую из игр и главной сценой для проведения центральных матчей фестиваля.
Главными дисциплинами фестиваля станут DOTA 2 & CS: GO. Данные игры — самые востребованные на территории стран СНГ и обладают всей необходимой инфраструктурой для проведения широкомасштабных отборочных туров в интернете и огромной аудиторией. Кроме этого, посетителей фестиваля будут ждать турниры по вспомогательным дисциплинам, среди которых PUBG, Fortnite, Overwatch, Hearthstone, World of Tanks, Artifact, Gwint и другие популярные игры. Также на Чемпионате будут работать отдельные зоны с играми в формате VR (виртуальной реальности), пройдут соревнования по консольным и мобильным играм.
«Интерес к киберспорту со стороны ГПМ РТВ — важный шаг в развитии этого молодого, но уже популярного, направления в России. Фестиваль охватит новую аудиторию и продемонстрирует привлекательность и массовость киберспорта. Каждый посетитель примет участие во множестве турниров, найдет единомышленников и друзей, увидит матчи профессионалов и, конечно же, отлично проведет время», — говорит создатель и экс-организатор турниров EPICENTER Марк Авербух.
«По данным SUPER DATA, до 80% непрофессиональных игроков хотели бы попробовать свои силы в турнирах. Рынок по разным оценкам во всем мире демонстрирует рост в 20−35% ежегодно, и мы увидели отличную возможность в него войти с форматом, который успешно развивается в странах Западной Европы», — комментирует один из основателей проекта Николай Горелый.
«Мы всячески приветствуем тот факт, что на территории Восточной Европы появляются новые киберспортивные мероприятия. Это наглядное подтверждение того, что киберспорт не стоит на месте, динамично развивается и становится одним из главных развлекательных направлений для молодой аудитории. Мы обязательно рассмотрим возможность порадовать наших российских болельщиков и принять участие в фестивале SECTOR», — комментирует Евгений Золотарев, CEO NATUS VINCERE.