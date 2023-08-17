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17.08.2023 в 14:22

«Газпром-Медиа» проголосовал против продления прав на товарный знак «Эхо Москвы»

Экс-главред одноимённой радиостанции Алексей Венедиктов* назвал это решение «сговором»

На Совете директоров «Эха Москвы» представители «Газпром-Медиа» проголосовали против продления прав «Эха» на товарный знак «Радио Эхо Москвы» и «Эхо Москвы», сообщил в своём Telegram-канале Алексей Венедиктов* (признан иноагентом).

«Значит, имеем дело со сговором, а не с ошибкой. Добровольно отказываются от миллионной (в долларах) собственности», — написал он.

В начале августа международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»), которое возглавляют Дмитрий Киселев и Маргарита Симоньян, подало заявку в Роспатент на регистрацию бренда «Эхо Москвы». Согласно документам, логотип и название нового бренда то же, что и у ранее ликвидированного СМИ.

В начале марта Роскомнадзор заблокировал сайт «Эха Москвы» по требованию Генпрокуратуры из-за распространения ложных сведений о действиях российских военных в рамках спецоперации. На следующий день Совет директоров «Эха Москвы» большинством голосов принял решение о ликвидации канала и сайта радиостанции.

Журналисты закрывшейся радиостанции планировали перезапустить проект под названием «Эхо», но на четвёртый день после запуска Роскомнадзор также заблокировал ресурс.

Эхо Москвы СМИ
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