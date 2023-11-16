«Газпром-Медиа» купил долю в Insight People

«Газпром-Медиа» стал владельцем 51%-доли блогерского агентства Insight People. Остальные 49% остались у прежде единственной владелицы компании, её основательницы Алины Зиннатуллиной, которая после закрытия сделки сохранит должность гендиректора агентства, сообщает РБК со ссылкой на сообщение холдинга.

Insight People позиционирует себя как «продюсерский центр № 1 в России, обладающий крупнейшей в стране сетью региональных блогерских студий полного цикла». На эксклюзивном контракте у агентства порядка 2 тыс. блогеров, среди которых Анна Хилькевич, Карина Кросс и Саша Стоун.

В «Газпром-Медиа» подчеркнули, что сделка позволит «получить синергетический эффект от объединения сообщества блогеров вокруг цифровых платформ холдинга, а также усилит позиции в сегменте инфлюенс-маркетинга». Она поможет привлечь инфлюенсеров к платформам холдинга Rutube и Yappy, а также развлекательным телеканалам.



Сумма сделки не раскрывается. Гендиректор агентства «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров оценил её в 5−7 млрд руб.

Напомним, в декабре 2022 года VK стал владельцем креативного агентства Invite. В VK сделку объясняли желанием сделать «ещё один шаг в развитии контентного направления для пользователей».