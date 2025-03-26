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18+
26.03.2025 в 18:10

«Газпром-Медиа Холдинг» выпустит в Yappy вертикальный сериал «45 дней до Победы»

Масштабный проект из 45 серий будет представлять собой панораму событий, подвигов и судеб людей, переживших войну

Премьера первого эпизода состоялась сегодня, 26 марта. Остальные серии будут выходить ежедневно в течение 45 дней, вплоть до 9 мая. Горизонтальный формат сериала будет доступен на других цифровых площадках «Газпром-Медиа Холдинга»: на национальном видеохостинге RUTUBE и в онлайн-кинотеатре PREMIER.

Сергей Косинский, заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга», генеральный продюсер сериала:

Наш новый проект объединил современные технологии съемки, динамичный сюжет и историческое содержание, чтобы сделать героическое прошлое нашей родины ближе и понятнее для молодежи. В сериале мы рассказали о характерах людей, которые проявили невероятную стойкость и мужество в страшные военные годы. Каждый эпизод — это не только визуальное путешествие во времени, но и возможность почувствовать себя частью истории. Мы уверены, что сериал «45 дней до Победы» станет еще одним связующим звеном между поколениями, позволяя сохранить память о нашем великом прошлом и передать её тем, кто только начинает узнавать о героях своей страны.

Сюжет видеороликов охватит весь период Великой Отечественной войны. В основу проекта легли истории, вдохновленные реальными подвигами участников и свидетелей тех событий. Режиссер — Данил Мотин, который ранее также работал над вертикальным сериалом о блокаде Ленинграда «Осталась одна Таня».

Данил Мотин, режиссер:

Несмотря на то, что хронометраж каждой серии сериала «45 дней до Победы» до трех минут, они получились очень насыщенными. Для того чтобы показать любовь или героизм, необязательно использовать длинные монологи и сцены. Иногда достаточно одной емкой фразы и яркой детали, которые передадут весь спектр чувств героев.

Серии посвящены разным героям: пионерам-партизанам, ученым блокадного Ленинграда, связистам, художникам, спортсменам, узникам концлагерей, медсестрам, переводчикам, священнослужителям и многим другим.

Данила Овчаров, генеральный директор Yappy:

Yappy как приложение, ориентированное на молодежь, стремится не только развлекать своих пользователей, но и образовывать их — в том числе рассказывать о значимых исторических событиях. Вертикальные видео позволят погрузиться в историю прошлого в новом формате, который найдет отклик у молодой аудитории. Для молодежи сегодня вертикальный контент стал неотъемлемой частью жизни.

Съемки прошли в феврале 2025 года на территории интерактивного музея под открытым небом «Гарнизон А» в Московской области. В проекте приняли участие блогеры Yappy, а также известные российские актеры театра и кино. Андрей Леонов исполнил в сериале роль архитектора, который занимался разработкой плана по маскировке Кремля — чтобы надежно укрыть его от взора противника. Галина Стаханова сыграла крестьянку, укрывавшую в своем доме раненых солдат. Александр Головин исполнил роль легендарного диктора, объявившего о начале войны. Наталью Варлей зрители увидят в первом эпизоде многосерийной ленты — действие происходит 22 июня 1941 года в Севастополе.

«Газпром-Медиа Холдинг» выпустит в Yappy вертикальный сериал «45 дней до Победы» «Газпром-Медиа Холдинг» выпустит в Yappy вертикальный сериал «45 дней до Победы» «Газпром-Медиа Холдинг» выпустит в Yappy вертикальный сериал «45 дней до Победы» «Газпром-Медиа Холдинг» выпустит в Yappy вертикальный сериал «45 дней до Победы» «Газпром-Медиа Холдинг» выпустит в Yappy вертикальный сериал «45 дней до Победы» «Газпром-Медиа Холдинг» выпустит в Yappy вертикальный сериал «45 дней до Победы» «Газпром-Медиа Холдинг» выпустит в Yappy вертикальный сериал «45 дней до Победы» «Газпром-Медиа Холдинг» выпустит в Yappy вертикальный сериал «45 дней до Победы» «Газпром-Медиа Холдинг» выпустит в Yappy вертикальный сериал «45 дней до Победы» «Газпром-Медиа Холдинг» выпустит в Yappy вертикальный сериал «45 дней до Победы» «Газпром-Медиа Холдинг» выпустит в Yappy вертикальный сериал «45 дней до Победы» «Газпром-Медиа Холдинг» выпустит в Yappy вертикальный сериал «45 дней до Победы»

Наталя Варлей, актрисса:

Когда я прочла в сценарии о Севастополе, поняла, что многое в сериале сошлось с событиями из моей жизни. Так сложилось, что 22 июня — мой день рождения. Кроме того, мой отец — курсант первого набора Севастопольского военно-морского училища. В 1941 году они окончили учебу, получили дипломы, разъехались по домам, а 20 июня папа приехал оформляться на службу.

Сценарий прошел экспертизу Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации.

День Победы Газпром-Медиа Холдинг Yappy
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