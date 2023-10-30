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30.10.2023 в 16:30

«Газпром» задумался о покупке доли в производителе люксовых машин Aurus

Решение о сделке на правительственном уровне уже принято

«Газпром» может купить долю в изготовителе президентского лимузина Aurus. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с акционерами автопроизводителя.

Сроки реализации сделки не известны, но на правительственном уровне принципиальное решение о ней уже принято. Ожидается, что сделка будет денежной, поскольку Aurus необходимы инвестиции для развития своего автомобильного проекта.

По данным одного из собеседников издания, «Газпром» может купить до 40% автопроизводителя у госинститута ФГУП «НАМИ». Организация подведомствена Минпромторгу и является крупнейшим акционером Aurus.

Проект Aurus начинался в 2013 году. Правительство поручило ФГУП «НАМИ» разработать семейство машин на единой модульной платформе для перевозки первых лиц государства.

Автомобильное производство Aurus убыточно. По итогам 2021 года чистый убыток компании по РСБУ составил 953,6 млн руб., прибыль — 271,1 млн руб. По словам независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, возможный приход «Газпрома» можно расценивать как прямую финансовую поддержку автопроизводителя.

Газпром Сделка Aurus
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