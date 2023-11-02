«Галя, отмена!»: как Trinity Digital Agency спрогнозировало тренд для бренда «Гомеовокс»

Ещё в 2019 году агентство в сфере диджитал-маркетинга и рекламы Trinity Digital Agency спрогнозировало тренд для компании «Буарон» на популярный мем «Галя, отмена!» при разработке рекламной кампании для препарата «Гомеовокс». Креаторы поставили цель снять оригинальный и забавный ролик «Галя, отмена!», который позволяет зрителям легко запомнить бренд «Гомеовокс». Об этом Sostav узнал у представителей агентства.

История рассказывает о кассире, которая пробивает товары на кассе и понимает, что потеряла голос. Теперь она не может сделать отмену товара, хотя уже начала звать свою коллегу Галю, которая находится где-то внутри магазина, но не слышит просьбы. Кассир несколько раз с надрывом пытается сказать «Отмена», но слышен лишь тихий голос. В этот момент на помощь охрипшему сотруднику неожиданно врывается Тарзан. На весь магазин он громко зовёт коллегу, которая в это время спокойно обедает. После вмешательства Тарзана Галя, конечно, бежит на кассу и делает отмену под удивлённые и шокированные взгляды покупателей. Как отмечает Trinity Digital Agency, ролик не только развлекает зрителей, но и демонстрирует преимущества продукта «Буарон».

Максим Гаркавенко, руководитель Trinity Digital Agency: Когда мы создавали ролик «Галя, отмена» для «Буарон», нашей задачей было воплотить идею, которая сможет завируситься и естественным образом вырастить знание бренда «Гомеовокс», его препарата, который способствует восстановлению голоса при нарушениях, вызванных самыми разными причинами. И в сцене, где у кассира пропадает голос, мы хотели показать, когда без него не обойтись, связав это с такой обычной ситуацией. Например, когда нужно позвать «ту самую Галю».

Пост-трекинговый замер в Ipsos показал, что ролик понравился более 80% опрошенных респондентов. Это выразилось высоких результатах для бренда: зрители при сборе обратной связи положительно оценивали действие препарата, а в 67% случаев выражали готовность купить.

Полученные результаты позволили считать, что Trinity Digital Agency успешно выполнило креативную задачу. Выбранный жанр «комедии положений», где повседневные комичные ситуации вызывают доброжелательную улыбку или смех, был хорошо воспринят аудиторией, а сами персонажи вызвали симпатию, поделились представители агентства.

Максим Гаркавенко, руководитель Trinity Digital Agency: Мы рады, что идея ролика «Галя, отмена!» для «Гомеовокс» стала не только забавной, но и прочно «ушла в народ». За рекламной кампанией последовала волна интернет-мемов про кассира, а само выражение получило самостоятельную жизнь в устной речи. В октябре на телеканале СТС вышла премьера сериала, который называется «Галя, у нас отмена!», и мы увидели в этом хороший знак. Наша команда вложила много творческой энергии и профессионализма в создание контента в 2019 году. Мы хотели сделать его оригинальным и запоминающимся, чтобы привлечь внимание зрителей и повысить знание о продукте, что у нас и получилось.

Trinity Digital Agency начало сотрудничать с «Буарон» в 2019 году для продвижения проектов бренда через цифровые каналы. Ролик «Галя, отмена!» — одна из многих кампаний, разработанных агентством.