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01.11.2023 в 18:36

Михаил Галустян и говорящий багет стали героями нового рекламного ролика «X5 Клуба»

Ключевой посыл рекламной кампании— «Выгодно не забывать»

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«X5 Клуб» запустил федеральную рекламную кампанию, чтобы напомнить забывчивым покупателям о необходимости показывать карту клуба на кассе при каждой покупке. В ролике снялся Михаил Галустян.

В ТВ-рекламе Галустян постоянно что-то забывает в магазине. Ему на помощь приходят говорящие кот и багет. В итоге Михаил не забывает главное — показать на кассе карту «Х5 Клуба» и получить баллы за покупку.

Ключевое сообщение рекламной кампании «Выгодно не забывать» Галустян доносит и в других каналах — на наружной рекламе, в OLV и баннерах.

К своему первому дню рождения в июле «Х5 Клуб» запустил федеральную рекламную кампанию «Выгодоворот». В её основу легла первая в истории X5 Group кросс-платформенная и кросс-брендовая онлайн-игра. Команда «Х5 Клуба» рассказала Sostav о том, как благодаря продуманному сюжету удалось привлечь более 882 тыс. пользователей.

Реклама X5 Михаил Галустян X5 Клуб
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