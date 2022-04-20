В начале 2022 года на долю DOOH пришлось более 40% выручки наружной рекламы

В январе-феврале 2022 года доля выручки DOOH в наружной рекламе составила более 40%, рассказал программатик-директор Gallery Вячеслав Кан во время совместной конференции Gallery и Russ Outdoor «Диджитал-реклама на улицах города».

«Если брать данные за январь-февраль 2022 года на долю цифрового формата [наружной рекламы] пришлось более 40% выручки. По этому показателю мы на уровне США», — отметил Кан.

При этом, по его словам, доля цифрового инвентаря сейчас составляет 19%. Его объем в России показывает рост в последние годы. Это говорит о том, что рекламодатели все больше отдают предпочтение цифре «за счёт тех новых продуктов и возможностей, которые отличают этот формат от традиционной статичной наружной рекламы», подчеркнул Кан.

DOOH-формат сейчас интересует не только рекламодателей, которые традиционно закупают OOH-размещения, но и диджитал-игроков.

Вячеслав Кан, программатик-директор Gallery: Есть миф, что цифра — это дорогой инструмент, который доступен только в Москве и Санкт-Петербурге. Это не так, диджитал-наружка есть и в регионах. Идёт активная диджитализация городов: не только миллионников, но и тех, где население превышает 500 тыс. человек.

Борис Пешняк, коммерческий директор Russ Outdoor: Рынок диджитал-рекламы трансформировался с уходом зарубежных рекламных площадок. Образовавшийся неудовлетворённый спрос сложно мгновенно закрыть остающимися интернет платформами. При этом цифровая наружная реклама с её современными инструментами закупки инвентаря и управлением кампаниями стала ещё более привлекательной для рекламодателей, преимущественно использовавших каналы продвижения в интернет.

По данным АКАР за 2021 год, объем рынка наружной рекламы составил 45 млрд руб. К концу года доля диджитал-сегмента в общем объеме реализации превысила 45%. Кроме того, именно процесс цифровизации позволил показателям наружки вырасти относитетельно 2020-го (на 40%) и 2019-го (на 3%). Нецифровые подсегменты рынка ООН так и не смогли достигнуть прежних показателей.