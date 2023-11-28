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28.11.2023 в 17:12

G-Drive получил статус общеизвестного товарного знака в России

Включение в реестр даёт бренду бессрочную усиленную правовую защиту

Бренд G-Drive сети Сеть АЗС «Газпромнефть» включён в реестр общеизвестных товарных знаков Роспатента, следует из базы данных ведомства. Новый правовой статус торговой марки действует бессрочно в отношении всех товаров и услуг под этим брендом, а также распространяется на комплексное обозначение G-Drive: текстовое наименование, графические элементы и цветовую гамму. Об этом Sostav сообщили в компании.

Розничный бренд G-Drive зарегистрирован в 2009 году. Под торговой маркой на АЗС «Газпромнефть» реализуется моторное топливо, работает кафе, выпускаются товары для автомобилистов, в том числе — кофе, прохладительные напитки и спортивное питание. Бренд G-Drive выступает партнёром спортивных команд и крупных соревнований, представлен в названии современной хоккейной арены в Омске.

G-Drive получил статус общеизвестного товарного знака в России G-Drive получил статус общеизвестного товарного знака в России G-Drive получил статус общеизвестного товарного знака в России G-Drive получил статус общеизвестного товарного знака в России

G-Drive стал вторым общеизвестным товарным знаком «Газпром нефти». Ранее компания зарегистрировала в Роспатенте объёмное обозначение АЗС «Газпромнефть», включающее идентификаторы бренда — графические элементы дизайна и цветовую гамму оформления автозаправочных станций.

В сентябре стартовала новая рекламная кампания топлива G-Drive со слоганом «Будь первым».

Россия G-Drive Сеть АЗС «Газпромнефть» автобренд АЗС «Газпромнефть»
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