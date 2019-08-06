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06.08.2019 в 16:40

ФСБ получит право блокировать сайты без суда

Таким способом ведомство сможет действовать быстрее, чем суд или Роскомнадзор

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Depositphotos

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ получит право инициировать разделегирование доменов сайтов, которые посчитает нарушающими закон. Центр вошел в число так называемых компетентных организаций Координационного центра доменов .ru/.рф (КЦ РФ), где будет отвечать за борьбу с ресурсами—источниками кибератак. Полномочия позволяют блокировать сайты быстрее, чем через суд и Роскомнадзор, сообщает «Коммерсант».

Статус дает НКЦКИ возможность обращаться к регистраторам доменов с жалобами на сайты-нарушители, чтобы прекратить делегирование доменных имен, то есть фактически закрыть доступ к такому ресурсу.

Андрей Воробьев, директор КЦ РФ:

НКЦКИ будет заниматься выявлением фишинговых ресурсов, источников вредоносного программного обеспечения, отслеживанием активности бот-сетей и других атак с использованием российских национальных доменов.

Разделегирование домена отличается от классической блокировки сайта оперативностью и эффективностью. Во-первых, для запуска процедуры ведомству не нужно будет ждать решения суда и Роскомнадзора. Во-вторых, такой способ позволяет полностью ограничить доступ к ресурсу. Повторный показ контента будет доступен только после привязки сайта к новому доменному имени. При этом решение ФСБ не будет считаться окончательным и может быть обжаловано в суде, если будут подозрения в неправомерной блокировке.

Роскомнадзор ФСБ
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