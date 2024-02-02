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02.02.2024 в 13:47

ФРИИ до конца года вложит до 3 млрд рублей в 15 стартапов

Проекты смогут получить от 30 млн до 200 млн руб.

Акселератор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) до конца года вложит в 15 стартапов в общей сложности от 450 млн до 3 млрд руб. Каждый проект сможет получить от 30 млн до 200 млн руб. инвестиций, пишут «Ведомости».

В мае прошлого года акселератор ФРИИ перешёл на работу по дивидендной модели. Если раньше фонд искал компании-«единороги», которые в результате инвестиций выходят на IPO или входят в периметр инвестора-стратега, то затем решил зарабатывать на дивидендах компаний, в которые вложился.

В прошлом году акселератор ФРИИ инвестировал в семь стартапов, в том числе в сервис контроля качества звонков с помощью искусственного интеллекта (ИИ) SalesAI, сервис онлайн-подбора одежды от стилиста с доставкой на дом Stylebox и платформу для обучения малого и среднего бизнеса ServiceGuru. Каждый проект получил по 5 млн руб. за 5% компании. Оценка шести стартапов составила не меньше 71,4 млн руб., седьмого — 100 млн руб.

Инвестиции Стартапы ФРИИ акселератор
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