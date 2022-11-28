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28.11.2022 в 07:30

Фоторедактор Lensa возглавил топ-100 наиболее скачиваемых на iOS

Отечественная разработка стала популярной после выхода платного обновления

Приложение российских разработчиков Lensa возглавило рейтинг наиболее скачиваемых на платформе iOS в России и Беларуси. Сервис редактирует фотографии и позволяет создавать аватары в стиле аниме и супергероев, сообщает РБК со ссылкой на данные data.ai.

Первая версия продукта стала доступна пользователям в начале этого года. Обновление приложение вышло 21 ноября и сразу возглавило топ-100 наиболее скачиваемых на iOS. В рейтинге самых скачиваемых приложений для Android Lensa нет.

Пользователю нужно загрузить в Lensa от 10 до 20 своих фотографий, после чего нейросеть выдаст от 50 до 200 сгенерированных портретов. Само приложение доступно бесплатно, но для использования новой функции создания аватаров придётся заплатить.

Директор Института исследований интернета Карен Казарян назвал популярность приложения Lensa «не более чем хайпом». По его мнению, удержать популярность сервису удастся только, если будет постоянное взаимодействие с пользователями, что в случае конкретно с этим приложением невозможно.

Приложение Lensa было создано российскими разработчиками из Prisma Labs. В 2016 году «Приложением года» для iPhone стал фоторедактор Prisma. В работе сервиса используется нейросеть, которая перерисовывает обрабатываемое фото в выбранном пользователем стиле.

Prisma Lensa
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