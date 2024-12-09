Минприроды и Yandex Cloud создали фотобанк заповедной системы России

Росзаповедцентр Минприроды и Центр технологий для общества Yandex Cloud совместно с Центром пространственных исследований («Геоинтеллект») запустили фотобанк с профессиональными снимками, сделанными в заповедниках и национальных парках России. Об этом Sostav сообщили в Yandex Cloud.

Там уточнили, что все фотографии можно бесплатно публиковать в социальных сетях и материалах СМИ, а также использовать в просветительских и научных проектах. При скачивании фото нужно принять условия договора-оферты, а при использовании фотографий указать автора и источник.

Встроенная в фотобанк нейросеть определяет и размечает тегами фото животных и птиц из 49 отрядов. С помощью технологии можно быстро найти на снимках даже представителей таких редких видов, как манул, амурский тигр, снежный барс, красный волк, зубр, кабарга, стерх, дрофа и другие.

Как уточнили в Yandex Cloud, для разработки решения на базе искусственного интеллекта использовалась нейросеть Yolo 11 и нейросеть для распознавания разных видов животных, разработанная компанией в 2023 году совместно со студентами ШАДа для учёных Сайлюгемского национального парка.

Совместный проект Росзаповедцентра, Центра технологий для общества Yandex Cloud и «Геоинтеллекта» направлен на внедрение новых технологий в исследование дикой природы. Профессиональные фотографы могут загружать в сервис изображения, а пользователи — искать и выбирать снимки по ключевым словам. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зарегистрироваться в Яндекс ID.