Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

СберМаркетинг
Altcraft Platform
Ашманов и партнеры

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
09.12.2024 в 13:10

Минприроды и Yandex Cloud создали фотобанк заповедной системы России

Все хранящиеся в нем изображения можно бесплатно публиковать в соцсетях и СМИ

Росзаповедцентр Минприроды и Центр технологий для общества Yandex Cloud совместно с Центром пространственных исследований («Геоинтеллект») запустили фотобанк с профессиональными снимками, сделанными в заповедниках и национальных парках России. Об этом Sostav сообщили в Yandex Cloud.

Там уточнили, что все фотографии можно бесплатно публиковать в социальных сетях и материалах СМИ, а также использовать в просветительских и научных проектах. При скачивании фото нужно принять условия договора-оферты, а при использовании фотографий указать автора и источник.

Встроенная в фотобанк нейросеть определяет и размечает тегами фото животных и птиц из 49 отрядов. С помощью технологии можно быстро найти на снимках даже представителей таких редких видов, как манул, амурский тигр, снежный барс, красный волк, зубр, кабарга, стерх, дрофа и другие.

Фото: Yandex Cloud Фото: Yandex Cloud

Как уточнили в Yandex Cloud, для разработки решения на базе искусственного интеллекта использовалась нейросеть Yolo 11 и нейросеть для распознавания разных видов животных, разработанная компанией в 2023 году совместно со студентами ШАДа для учёных Сайлюгемского национального парка.

Совместный проект Росзаповедцентра, Центра технологий для общества Yandex Cloud и «Геоинтеллекта» направлен на внедрение новых технологий в исследование дикой природы. Профессиональные фотографы могут загружать в сервис изображения, а пользователи — искать и выбирать снимки по ключевым словам. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зарегистрироваться в Яндекс ID.

Минприроды Yandex.Cloud «России» Росзаповедцентр
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.