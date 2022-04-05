Илон Маск впервые возглавил список самых богатых людей мира по версии Forbes

Американский журнал Forbes опубликовал 36-й ежегодный рейтинг богатейших людей мира. Его впервые возглавил американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, сместив с первой строчки основателя онлайн-ритейлера Amazon Джеффа Безоса, занимавшего её на протяжении четырёх лет, следует из данных рейтинга, опубликованных на сайте журнала.

За год состояние Маска увеличилось на 45% и достигло $219 млрд, Безос потерял $6 млрд — его состояние оценивается в $171 млрд. В тройку лидеров также вошёл президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно с $158 млрд.

На четвёртом месте в списке находится основатель Microsoft Билл Гейтс с $129 млрд, а топ-5 замыкает глава холдинговой компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет. Его состояние — $118 млрд.

Основатель Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марк Цукерберг опустился с 5 на 15 место, потеряв за год почти $30 млрд. Сейчас состояние Цукерберга оценивается в $67,3 млрд.

В этом году в рейтинг вошли 88 российских миллиардеров — на 35 меньше, чем в прошлом году. Спецоперация на Украине и последовавшие санкции ЕС, США, Великобритании и других стран за несколько дней сократили состояния российских бизнесменов в среднем в два раза. Их суммарное состояние уменьшилось с $606,2 млрд до $352,8 млрд. Среди российских бизнесменов выше всех в рейтинге оказался совладелец НЛМК Владимир Лисин, его состояние оценивается в $18,4 млрд.

Совладелец «Северстали» Алексей Мордашов, попавший под санкции Евросоюза и Великобритании, покинул первую строчку российской части глобального рейтинга, переместившись на пятое место с оценкой состояния в $13,2 млрд.

На втором месте расположился президент «Норникеля» Владимир Потанин, состояние которого оценивается в $17,3 млрд. Тройку лидеров замыкает основатель Telegram Павел Дуров — единственный бизнесмен в первой десятке не из промышленного сектора, с состоянием в $15,1 млрд.

Четвёртое место с оценкой в $14 млрд занял совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон. Шестое место у Михаила Фридмана, также попавшего под санкции, с $11,8 млрд.

В целом за год совокупное состояние 2668 миллиардеров планеты снизилось до $12,7 трлн. Из списка выбыли 329 бизнесменов — самое большое количество с кризиса 2009 года, отмечет Forbes. Наибольшее количество миллиардеров по-прежнему приходится на США — 735, на втором месте Китай — 607 и Индия — 166.

В 2021 году первое место российской части глобального рейтинга Forbes занимал председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов и его семья, чьё состояние было оценено в $29,1 млрд. Следом за ним шёл бенефициар «Норильского никеля» Владимир Потанин с состоянием $27 млрд. Замыкал тройку владелец НЛМК Владимир Лисин с $26,2 млрд.