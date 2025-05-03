«Фольксваген банк Рус» сменил название на «Пихта банк»

Бывший дочерний банк автоконцерна Volkswagen в России официально сменил название — теперь он будет работать под брендом «Пихта банк».



Смена названия связана с переходом банка под контроль российского предпринимателя Игоря Кима, совладельца Экспобанка. В феврале текущего года он приобрел 45% акций учреждения, остальные 55% отошли его компании «Экспомобилити». Сделка стала частью более широкой тенденции по локализации иностранных активов на финансовом рынке России.



Ранее «Фольксваген банк Рус» специализировался на предоставлении автокредитов и финансовых услуг клиентам немецкого автоконцерна. По последним открытым данным, активы банка составляют порядка 24 млрд рублей, а собственный капитал оценивается в 26,3 млрд рублей.

Это не первый случай, когда дочерние структуры зарубежных банков, прекративших работу в России, получают новые названия. Так, в 2024 году бывшее российское подразделение HSBC было переименовано в «Хвоя банк» также после перехода под контроль структур, связанных с Игорем Кимом.



Переименование «Фольксваген банк Рус» в «Пихта банк» стало очередным шагом в адаптации иностранных брендов к новой геополитической и экономической реальности. Новый бренд отражает стремление сохранить бизнес и клиентскую базу в условиях отказа иностранных владельцев от присутствия на российском рынке.