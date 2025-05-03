Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
03.05.2025 в 14:29

«Фольксваген банк Рус» сменил название на «Пихта банк»

Дочерняя структура Volkswagen в России переименована после смены владельца

Бывший дочерний банк автоконцерна Volkswagen в России официально сменил название — теперь он будет работать под брендом «Пихта банк».

Смена названия связана с переходом банка под контроль российского предпринимателя Игоря Кима, совладельца Экспобанка. В феврале текущего года он приобрел 45% акций учреждения, остальные 55% отошли его компании «Экспомобилити». Сделка стала частью более широкой тенденции по локализации иностранных активов на финансовом рынке России.

Ранее «Фольксваген банк Рус» специализировался на предоставлении автокредитов и финансовых услуг клиентам немецкого автоконцерна. По последним открытым данным, активы банка составляют порядка 24 млрд рублей, а собственный капитал оценивается в 26,3 млрд рублей.

Это не первый случай, когда дочерние структуры зарубежных банков, прекративших работу в России, получают новые названия. Так, в 2024 году бывшее российское подразделение HSBC было переименовано в «Хвоя банк» также после перехода под контроль структур, связанных с Игорем Кимом.

Переименование «Фольксваген банк Рус» в «Пихта банк» стало очередным шагом в адаптации иностранных брендов к новой геополитической и экономической реальности. Новый бренд отражает стремление сохранить бизнес и клиентскую базу в условиях отказа иностранных владельцев от присутствия на российском рынке.

Volkswagen
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Финансы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.