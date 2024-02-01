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01.02.2024 в 19:24

ФНС подала иск к российской структуре IKEA на 12,9 млрд рублей

Суть требований в налоговой не уточнили

Межрегиональная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 1 подала иск к российской дочерней структуре IKEA — компании «Икеа торг». Сумма исковых требований составляет 12,9 млрд руб. Такая информация размещена в картотеке Арбитражного суда Московской области.

Компания «Икеа торг» принадлежит голландско-шведскому Ingka Holding. Он управляет торговыми объектами IKEA и «Мега» в разных странах. Площади в России осенью минувшего года перешли в собственность «Газпромбанка». Сейчас они переведены под отдельное юрлицо, пишет ТАСС.

«ИKEA Торг» была эксклюзивным оптовым импортёром товаров IKEA до ухода ритейлера с российского рынка в 2022 году.

IKEA ФНС Иски
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