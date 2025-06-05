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05.06.2025 в 19:05

МТС Exolve повысил конфиденциальность пользователей Flowwow

Безопасность маркетплейса обеспечивается за счет новых сервисов

Разработчик коммуникационных решений для бизнеса МТС Exolve внедрил сервис «Защита номера» в работу маркетплейса Flowwow. Об этом Sostav рассказали эксперты коммуникационной платформы.

Это решение позволяет покупателям и партнерам маркетплейса сохранять конфиденциальность от выяснения подробностей заказа до его доставки. Все вызовы, проходящие через платформу Flowwow в России, защищены с помощью функционала МТС Exolve. По словам разработчика, он позволяет реализовать переадресацию звонков на виртуальный номер, а система соединяет их через платформу Telecom API.

Дополнительным шагом по обеспечению безопасности пользователей стало использование продукта «Авторизованный вызов»: если партнеру маркетплейса требуется уточнить детали по оформленному заказу или задать вопрос о доставке, входящие вызовы для клиента будут определяться как Flowwow.

Степан Плохотнов, product manager чатов маркетплейса Flowwow:

Интегрированные продукты позволяют усилить существующие меры, защищающие как клиентов, так и наших партнеров от нежелательной коммуникации. На текущий момент они запущены в пилотном режиме на часть магазинов с целью проведения тестирования и отлаживания работы. Мы рекомендуем пользователям не терять бдительности и не называть свои персональные данные или коды, отправленные по SMS. Их запрашивают только мошенники.

Костас Дубосас, директор по продажам и обслуживанию МТС Exolve:

Наш сервис «Защита номера» позволяет обеспечить конфиденциальность данных пользователей и одновременно получить большой пласт аналитики по коммуникации между курьерами и клиентами. Решением пользуются многие крупные маркетплейсы России, где бизнес-процессы требуют взаимодействия пользователей с курьерами без раскрытия их телефонных номеров. При этом сервис обеспечивает полный контроль звонка со стороны компании, а «Авторизованный вызов» повышает безопасность для пользователей.

Эксперты Flowwow рассчитывают, что эта интеграция позволит снизить количество случаев, когда злоумышленники используют название бренда для совершения мошеннических действий. На текущий момент, по оценкам экспертов платформы, такую авторизацию практически невозможно подделать.

Flowwow «МТС Exolve»
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