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28.02.2020 в 11:40

Google впервые запустил «голосовалку» для футбольного клуба — в честь 120-летия «Баварии»

Благодаря поисковику фанаты смогут проголосовать за самый эмоциональный момент в истории команды

Немецкий футбольный клуб «Бавария» (Мюнхен) и Google объявили о подписании соглашения о сотрудничестве. В рамках партнерства Google запустит голосование, посвященное 120-летию клуба. В нем фанаты «Баварии» смогут проголосовать за самый эмоциональный момент в истории ФК.

Для американской IT-корпорации это будет первая в истории кампания по голосованию с участием футбольного клуба, говорится на официальном сайте «Баварии». Изначально «голосовалка» будет доступна только на территории Германии всем, кто введет «ФК Бавария» в поисковую систему Google. В будущем акцию могут расширить и на другие территории.

Рудольф Видаль, президент ФК «Бавария» в Мюнхене:

Будучи лидером в технологической сфере Google постоянно внедряет новшества и создает продукты для постоянно меняющегося рынка. Это глубоко перекликается с главными ценностями ФК «Бавария». Мы рады нашему уникальному альянсу, появившемуся в 120-летний юбилей клуба, и надеемся на плодотворное сотрудничество в будущем.

Ранее «Бавария» запустила собственную ТВ-платформу для болельщиков. Так футбольный клуб решил монетизировать свои игры и новости.

Google ФК «Бавария»
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