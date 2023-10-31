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18+
31.10.2023 в 17:15

Fix Price увеличил рекламные расходы на 60% в третьем квартале

Показатель составил 278 млн рублей

Рекламные расходы ритейлера Fix Price выросли на 60,7% год к году и составили 278 млн руб. по итогам третьего квартала. Доля расходов на рекламу в июле-сентябре 2023 года увеличилась на 13 базисных пункта год к году — до 0,4% от выручки в связи с возросшей маркетинговой активностью, следует из финансового отчёта компании.

За девять месяцев 2023 года затраты на рекламу выросли на 16,2% — с 551 млн руб. в 2022 году до 640 млн руб.

В третьем квартале Fix Price нарастил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчётности на 6,4% год к году, до 7,4 млрд руб.

Показатель EBITDA ритейлера вырос на 5,8%, составив 13,9 млрд руб., квартальная выручка увеличилась на 6,3% — до 74,5 млрд руб. В частности, розничная выручка повысилась на 6,3%, достигнув 66,1 млрд руб., оптовые продажи — на 6%, до 8,4 млрд руб.

За девять месяцев 2023 года чистая прибыль Fix Price выросла в 2,2 раза — превысив 27 млрд руб. Показатель EBITDA сократился на 4,2% год к году — до 37,5 млрд руб., выручка увеличилась на 4,1%, до 210,2 млрд руб.

В третьем квартале продажи сопоставимых магазинов Fix Price снизились на 2,8%. В компании указали, что это связано с продолжающимся эффектом высокой базы 2022 года. «Также на фоне резкого ослабления курса рубля население отдавало предпочтение крупным покупкам в непродовольственных категориях», — подчеркнули в Fix Price.

FIX PRICE расходы на рекламу
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